ラ・リーガ 25/26の第22節 ビルバオとレアル・ソシエダードの試合が、2月2日05:00にサン・マメスにて行われた。

ビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、ニコ・ウィリアムズ（FW）、ウナイ・ゴメス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・ソシエダードはミケル・オヤルサバル（FW）、ルカ・スチッチ（MF）、パブロ・マリン（MF）らが先発に名を連ねた。

37分に試合が動く。レアル・ソシエダードのセルヒオ・ゴメス（FW）のアシストからゴンサロ・グエデス（MF）がゴールを決めてレアル・ソシエダードが先制。

ここで前半が終了。0-1とレアル・ソシエダードがリードしてハーフタイムを迎えた。

ビルバオは後半の頭から選手交代。アレハンドロ・レゴ（MF）からイニゴ・ルイス・デ ガラレタ（MF）に交代した。

62分、ビルバオが選手交代を行う。ウナイ・ゴメス（MF）からロベルト・ナバーロ（FW）に交代した。

62分、レアル・ソシエダードは同時に2人を交代。ジョン・ゴロチャテヒ（MF）、ルカ・スチッチ（MF）に代わりベニャト・トゥリエンテス（MF）、ブライス・メンデス（MF）がピッチに入る。

72分、ビルバオは同時に2人を交代。ニコ・ウィリアムズ（FW）、アレックス・ベレンゲル（FW）に代わりイニャキ・ウィリアムス（FW）、ウルコ・イゼタ（FW）がピッチに入る。

77分、レアル・ソシエダードは同時に2人を交代。ミケル・オヤルサバル（FW）、ゴンサロ・グエデス（MF）に代わりオーリ・オスカールソン（FW）、wesley（MF）がピッチに入る。

79分、ビルバオが選手交代を行う。ヘスス・アレソ（DF）からアンドニ・ゴロサベル（DF）に交代した。

83分にレアル・ソシエダードのブライス・メンデス（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

85分、レアル・ソシエダードが選手交代を行う。パブロ・マリン（MF）からアイヘン・ムニョス（DF）に交代した。

後半終了間際の88分ビルバオが同点に追いつく。ユーリ・ベルチチェ（DF）のアシストからイニゴ・ルイス・デ ガラレタ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ビルバオは56分にユーリ・ベルチチェ（DF）、69分にヘスス・アレソ（DF）、75分にウルコ・イゼタ（FW）、84分にアイトール・パレデス（DF）に、またレアル・ソシエダードは23分にイゴール・スベルディア（MF）、51分にジョン・マルティン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-02 07:00:29 更新