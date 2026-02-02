「大惨事だ」「ボコボコにされた」日本代表コンビを擁する蘭強豪が宿敵との大一番でまさかの惨敗！開始17分で３失点の体たらくにファンは憤慨「こんなにひどい状況は見たことがない」
現地２月１日に開催されたエールディビジの第21節で、上田綺世と渡辺剛の日本コンビを擁する２位のフェイエノールトが、首位のPSVとアウェーで対戦。０−３でよもやの惨敗を喫し、勝点差が17に開いた。
上田がCFで先発し、故障中の渡辺が欠場したフェイエノールトは、開始10分に先制を許すと、17分までにまさかの３失点。ここまで18ゴールの日本代表FWが牽引する攻撃陣も不発に終わった。
大一番での不甲斐ない戦いぶりに、フェイエノールトのファンからは次のような声が上がった。
「恥を知れ」
「我々はもう像ではなくネズミだ」
「ファン・ペルシはもう出て行け！」
「最初の１分からやる気がなかった」
「大惨事だ」
「悲しすぎる」
「なんという茶番劇」
「クソみたいな試合だった」
「こんなにひどい状況は見たことがない」
「PSVは我々より何光年も先を進んでいる」
「悲惨だ」
「ボコボコにされた」
「17分で初めてテレビを消したんだけど、本当にイライラする」
「スキャンダラスなパフォーマンスだ」
ヨーロッパリーグも敗退し、リーグ制覇も絶望的となった名門はこの苦境から立ち直れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
