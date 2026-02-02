きょう2日（月）は北海道〜山陰の日本海側で雪や雨が降るでしょう。すでに記録的な大雪となっている所で、さらに積雪が増えるおそれがあります。落雪や除雪作業中の事故が多発していますので十分にお気をつけください。また、北陸や近畿北部、山陰では雷が発生する確率が高くなっています。太平洋側は晴れる所が多いですが、西日本は太平洋側でも久しぶりに雨の降る所がありそうです。

■雪と雨の予想

北海道や青森県〜新潟県では局地的に雪が強まるでしょう。昼頃になると西日本も日本海側から雨や雪が降り出す予想です。中国地方の山沿いでは雪の強まる所もありそうです。夕方以降は、九州や四国、近畿と、太平洋側の山沿いでも一時的に雪が降り、また低気圧が近づく北陸は短時間で積雪が増えるおそれがあります。車の運転はお気をつけください。各地で落雪や除雪作業中の事故が発生しています。古い雪の上に新しい雪が積もると、雪崩や落雪が起きやすくなりますので、十分な警戒が必要です。

■きょう2日（月）の全国天気

北日本の日本海側は雪で、札幌や青森などでは積雪がさらに増えるおそれがあります。西日本は、午後、一時的に雨や雪の降る所が多く、風が強まるでしょう。関東や東海は概ね晴れますが、午後は一部でにわか雨やにわか雪がありそうです。

■きょう2日（月）の予想最高気温

きのう1日（日）と同じくらいの所が多いでしょう。北日本と北陸は各地5℃以下で、釧路は氷点下1℃の予想です。関東から西は多くの所で10℃前後となりそうです。

【きょう2日（月）の各地の予想最高気温】

札幌 : 0℃ 釧路 :-1℃

青森 : 0℃ 盛岡 : 1℃

仙台 : 5℃ 新潟 : 3℃

長野 : 5℃ 金沢 : 5℃

名古屋: 9℃ 東京 :11℃

大阪 :10℃ 岡山 :10℃

広島 :10℃ 松江 : 8℃

高知 :13℃ 福岡 :11℃

鹿児島:14℃ 那覇 :18℃

■週後半は春の陽気も週末は再び真冬の寒さに

最高気温は立春の4日（水）から高くなって、5日（木）は東京で14℃、福岡で15℃と、3月中旬並みの陽気になりそうです。ただ、週末は再び厳しい寒さが戻ってきますので、気温のアップダウンで体調を崩さないようにお気をつけください。