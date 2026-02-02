『ヤンドク！』橋本環奈“湖音波”至高の天才心臓外科医と対決!?【第4話あらすじ】
俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜 後9：00）の第4話が2日に放送される。放送を前に、あらすじと場面カットが公開された。
【写真】「本当の親子に…」父ちゃんもうれしそう！…得意げな橋本環奈
本作はバリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末にとなり医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。
■第4話あらすじ
湖音波（橋本環奈）は回診中の心臓外科医・神崎（森崎ウィン）と遭遇する。院内に名が轟くほどのイケメンで天才カリスマ医師としてもてはやされる神崎だったが、ウィスパーボイスで声が聞き取りづらく、対峙（たいじ）した湖音波は「声ちっちゃ！」と苛（いら）立ちを隠せない。そこに、竜司(小林虎之介)と勤め先の社長・光男（林和義）が病院にやって来る。バイク店を営む光男は、バイク好きの湖音波に店に遊びに来て欲しいとのことだった。
その日の仕事帰り、湖音波と颯良（宮世琉弥）がバイク店へ行くと、光男の娘・亜希（土井玲奈）と孫の尚人（湯田幸希）の姿が。「免許を取ったらおじいちゃんとツーリングに行く」とねだる尚人に「まだまだ長生きしないとな」とうれしそうな光男。竜司は尚人と兄弟のようにはしゃいでいる。湖音波と颯良はそんな竜司や光男たちの姿を、ほほ笑ましく見つめていた…。
その数日後、光男が胸痛を訴え搬送されてくる。狭心症が疑われ心臓血管外科に入院することになり、湖音波は担当医の神崎に「どうかお願いします！」と頭を下げる。さらに光男のカルテを見ていた湖音波は、ＭＲＩ画像の頸（けい）動脈に狭窄（きょうさく）のようなものを発見する。もし狭窄がある状態で心臓手術をすると、脳梗塞を引き起こし、最悪昏睡（こんすい）状態に陥る恐れがある。しかし湖音波の懸念は神崎と中田（向井理）に一蹴され、手術は予定通り行われることに。諦め切れず、独断で光男の症状を詳しく調べ始める湖音波だったが…。
【写真】「本当の親子に…」父ちゃんもうれしそう！…得意げな橋本環奈
本作はバリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末にとなり医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。
■第4話あらすじ
その日の仕事帰り、湖音波と颯良（宮世琉弥）がバイク店へ行くと、光男の娘・亜希（土井玲奈）と孫の尚人（湯田幸希）の姿が。「免許を取ったらおじいちゃんとツーリングに行く」とねだる尚人に「まだまだ長生きしないとな」とうれしそうな光男。竜司は尚人と兄弟のようにはしゃいでいる。湖音波と颯良はそんな竜司や光男たちの姿を、ほほ笑ましく見つめていた…。
その数日後、光男が胸痛を訴え搬送されてくる。狭心症が疑われ心臓血管外科に入院することになり、湖音波は担当医の神崎に「どうかお願いします！」と頭を下げる。さらに光男のカルテを見ていた湖音波は、ＭＲＩ画像の頸（けい）動脈に狭窄（きょうさく）のようなものを発見する。もし狭窄がある状態で心臓手術をすると、脳梗塞を引き起こし、最悪昏睡（こんすい）状態に陥る恐れがある。しかし湖音波の懸念は神崎と中田（向井理）に一蹴され、手術は予定通り行われることに。諦め切れず、独断で光男の症状を詳しく調べ始める湖音波だったが…。