NBAヒート―ブルズ

米プロバスケットボール（NBA）のブルズと2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝が1月31日（日本時間2月1日）、敵地ヒート戦で今季初出場。3ポイント（P）シュート2本を決めるなど、6得点、3リバウンド、2アシストで125-118の勝利に貢献した。跳躍シーンでは米ファンの視線が集中。身長差を埋めたプレーに驚く声が続々と寄せられた。

第4クォーター（Q）残り6分20秒。ジャンプボールの場面で、河村と対峙したのはカスパラス・ヤクチョニス。NBA公式の登録で196センチのガードと170センチの河村とは身長26センチ差だったが跳躍後、ほぼ互角の競り合いからブルズボールへつなげた。

NBA公式Xが実際の場面を公開。米ファンからの反響が広がり、X上には驚きの反応が寄せられた。

「待て待て、俺は困惑しているぞ（笑）」

「爆笑」

「なんて面白いんだ？」

「本当に素晴らしいジャンプボールの勝利」

「小さいけど、致死量のエネルギーがある」

「なんてクレイジーなジャンプボールのシーンなんだ」

「みんなに愛される選手だ」

「今日のハイライトだ!!」

河村は昨季、グリズリーズと2ウェイ契約を結び、日本人4人目のNBAデビューを果たした。サマーリーグで躍動し、昨年7月にブルズと2ウェイ契約を結んだが、右足の不調もあり、開幕前の10月17日（同18日）に契約解除。それでも故障が癒え今年1月6日（同7日）に再び2ウェイ契約が結ばれていた。



（THE ANSWER編集部）