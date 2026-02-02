河村勇輝、まさかのプレーに米困惑「待て待て」 目を疑う声続出「小さいけど…」「クレイジー」
NBAヒート―ブルズ
米プロバスケットボール（NBA）のブルズと2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝が1月31日（日本時間2月1日）、敵地ヒート戦で今季初出場。3ポイント（P）シュート2本を決めるなど、6得点、3リバウンド、2アシストで125-118の勝利に貢献した。跳躍シーンでは米ファンの視線が集中。身長差を埋めたプレーに驚く声が続々と寄せられた。
第4クォーター（Q）残り6分20秒。ジャンプボールの場面で、河村と対峙したのはカスパラス・ヤクチョニス。NBA公式の登録で196センチのガードと170センチの河村とは身長26センチ差だったが跳躍後、ほぼ互角の競り合いからブルズボールへつなげた。
NBA公式Xが実際の場面を公開。米ファンからの反響が広がり、X上には驚きの反応が寄せられた。
「待て待て、俺は困惑しているぞ（笑）」
「爆笑」
「なんて面白いんだ？」
「本当に素晴らしいジャンプボールの勝利」
「小さいけど、致死量のエネルギーがある」
「なんてクレイジーなジャンプボールのシーンなんだ」
「みんなに愛される選手だ」
「今日のハイライトだ!!」
河村は昨季、グリズリーズと2ウェイ契約を結び、日本人4人目のNBAデビューを果たした。サマーリーグで躍動し、昨年7月にブルズと2ウェイ契約を結んだが、右足の不調もあり、開幕前の10月17日（同18日）に契約解除。それでも故障が癒え今年1月6日（同7日）に再び2ウェイ契約が結ばれていた。
（THE ANSWER編集部）