アップルが開発していると噂の「ホームハブデバイス」が「ロボット式の回転台座」を搭載するかもしれません。

テック系ニュースサイトのThe Informationによれば、アップルのホームハブデバイスは小型ディスプレイ、スピーカー、そしてロボット式回転台座を搭載するとのこと。この製品は早ければ2026年の春にリリースされる可能性が高いとも言われています。

米メディアのブルームバーグのマーク・ガーマン記者は以前、アップルが2つのバージョンのホームハブを開発中と報告していました。1つは壁掛け型で、もう1つはデスクやカウンターの上に置ける「HomePod mini」のようなスピーカー台座を持つモデルです。

同記者はこの卓上ロボットについて、iPadのようなディスプレイが細いロボットアームに取り付けられており、話している人の方向に自動で向くと述べていました。The Informationはロボット式回転台座の仕組みや目的について詳しく触れていません。しかしこの回転台座も、話している人の顔を見るために動くと考えられるでしょう。

一方、ホームハブの本体には、部屋に人がいることを検知するためのセンサー群が搭載される見通しです。

アップルのホームハブは今後数か月以内に、アップグレード版「Siri」を搭載した「iOS 26.4」と同時に発売される可能性があります。今後の動向から目が離せません。

Source: The Information via MacRumors

