¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û²¦µåÃÄ²ñÄ¹¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×¡Ä10kg¸ºÎÌÊó¹ð¤Î»³ÀîÊæ¹â¤Ë´üÂÔ¡Ö¼¡¤Ï¤¤¤ÄÂÇ¤Á¤ËÍè¤ë¤ó¤À¡©¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¡Ê£¸£µ¡Ë¤¬£±Æü¡¢´°Á´Éü³è¤ò´ü¤¹ÂçË¤¡¦»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤Î¸ºÎÌÊó¹ð¤Ë»×¤ï¤º¶ÄÅ·¤·¤¿¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Á°È¾¤ÎÄ´À°¤ò°ìÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£ÓÁÈ¤Î»³Àî¤Ï¡¢º£·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇÊ¡²¬¸©Æâ¤Î»ÜÀß¤ÇÆÈ¼«Ä´À°¤ÎÍ½Äê¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÃÞ¸å¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤ÇÎý½¬¡£º£Ç¯½é¤á¤Æ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿£²¿Í¤Ï¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡Ö£±£°¥¥í¡¢¸ºÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡½¡½¡£»³Àî¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤Ë»×¤ï¤º¡Ö¤¨¤Ã¡©¡¡²¿¥¥íÁé¤»¤¿¤Ã¤Æ¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¡¢ÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿²¦²ñÄ¹¡£Àº×û¤Ê´é¤Ä¤¤Ç¥ª¥Õ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì¤òÊó¹ð¤¹¤ë»³Àî¤ÎÏÃ¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤È¡Ö¼¡¤Ï¤¤¤ÄÂÇ¤Á¤ËÍè¤ë¤ó¤À¡©¡×¤È¡¢º£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤¹¤ë¤Û¤É´üÂÔ´¶¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡»³Àî¤Î¼ê±þ¤¨¤âÁêÅö¤À¡£¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç°ìÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü¤«¤é»î¹ç¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£ºò½©¤Î¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡×½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÂÎ½Å¤Ï£±£±£´¥¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï£±£°£´¡Á£±£°£µ¥¥í¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢ÉÔ¿¶»þ¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÄãÌÂ¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë°ì°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£¶ÎÒ¡¢£²£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶£²ÂÇÅÀ¤ÈÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÂÇ·â£²´§¤Ëµ±¤¤¤¿£²£°£²£´Ç¯¤«¤éÂç¤¤¯¿ô»ú¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡·ÚÎÌ²½¤ÇÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¸º¤ê¡¢º£¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤ÇÉÔ°Â¤Ï°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯£±£±·î£±Æü¤«¤é´ðËÜ¡ÖÌµµÙ¡×¤Ç¡¢Ï¢ÆüÄ«£¹»þ¤«¤éÍ¼Êý£µ»þ¤Þ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÎ¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£½½Ê¬¤ÊÎý½¬»þ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Çµ»½Ñ¤Î½¬½ÏÅÙ¤Ï¾å¤¬¤ê¡¢¼«¿®¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆ°¤¤âÎÏ¶¯¤¤¡×¤È¸ºÎÌ¤Ç¼º¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¯¡¢É½¾ð¤Ë¤Ï½¼¼Â´¶¤¬Éº¤¦¡£
¡¡ÌÜ¤Îµ±¤¡¢ÃÆ¤àÀ¼¡Ä¡£¡Ö´ü¤¹¤ë¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤È¡¢²¦²ñÄ¹¤Î´üÂÔÅÙ¤¬Áý¤¹¤Î¤ÏÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿¡£