timelesz原嘉孝・A.B.C-Z戸塚祥太、映画「炎かがよへ」出演決定 公開日・場面写真も解禁
【モデルプレス＝2026/02/02】荒木飛羽が主演を務める映画「炎かがよへ」（4月3日公開）。この度、追加キャストとしてA.B.C-Zの戸塚祥太とtimeleszの原嘉孝の出演が決定し、場面写真や予告映像が公開された。
【写真】「炎かがよへ」初解禁の予告映像
この度、本作「炎かがよへ」の公開が、2026年4月3日にTOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開と決定した。公開に先立ち、ポスタービジュアル、60秒予告編が解禁された。そして場面写真を一挙解禁。さらに、追加キャストとして、戸塚、原の出演が解禁された。そして主題歌にはアポロ「炎かがよへ」が決定した。
今回、解禁されたポスタービジュアルでは、荒木演じる蘆名家の第18代当主・蘆名盛隆（あしな もりたか）と、元之介演じる十八代佐竹家当主・佐竹義重（さたけ よししげ）が互いに見つめ合う1枚。燃え上がる炎をバックに、2人の視線は好意にも敵意とも取れる印象的なカットである。上部には、樋口日奈演じる彦姫（ひこひめ）、ゆうたろう演じる大庭三左衛門（おおば さんざえもん）、吉田メタル演じる佐瀬種常（させ たねつね）、松大航也演じる松本行輔（まつもと ゆきすけ）、杉江大志演じる蘆名盛興（あしな もりおき）、翔演じる栗村盛胤（くりむら もりたね）、加藤小夏演じる桔梗（ききょう）、佳久創演じる蘆名盛氏（あしな もりうじ）、原演じる盛備（かながみ もりはる）、戸塚演じる織田信長（おだ のぶなが）、京本政樹演じる松本氏輔（まつもと うじすけ）、中村梅雀演じる富田氏実（とみた うじざね）が配置され、「乱世を駆けて散る―」というコピーから、戦国時代に翻弄された武将の美しくも儚く享年24歳の若さで散った蘆名盛隆の人生に深く関わった人物が散りばめられている。
また、60秒の予告編では、人質の身から当主に這い上がり、信長からも一目置かれた男・蘆名の人生が美しい映像で紡がれている。福島県会津地方を中心に鎌倉時代から400年続いた蘆名家の第18代当主として辣腕を振るった稀代の戦国大名は、なぜ24年という短い生涯を閉じざるを得なかったのか。群雄割拠の乱世において、人生を変える二つの出逢いは、どんな影響を及ぼしたのか。観る者の心に何かが残る、予告編に仕上がっている。
ドラマ、映画、舞台と活躍中の原が演じるのは、蘆名家の執権と呼ばれた金上盛備（かながみ もりはる）。蘆名家を三代に渡って支え続け、時の権力者・織田信長との謁見で、巧みな交渉で蘆名の権威を信長に認めさせた実力者を重厚に演じて、見事な殺陣も披露している。その織田信長（おだ のぶなが）役には、A.B.C-Zのメンバーで、俳優としても数多くの作品に出演する戸塚。金上盛備が信長に謁見した際の狂気の振る舞いは、まさに信長であり、見事に演じ切っている。
そして今回、主題歌を担当するのは、2022年、Rakuten Musicのオーディションに参加し、半年間の活動を経てグランプリとなる。2023年5月より、メジャー・デビューへ向けた本格的な活動を開始したアポロ。今回の決定を受け「初の映画主題歌を任せて頂けるなんて…感無量です。映画と同じ名を冠した哀しくも美しい壮大なラブソング。お気に入りポイントは歌詞に織り込まれた古語表現。読みながらだと更に曲の世界が広がると思います。映画と合わせて是非沢山お聴き下さい！」とコメントしている。
人質の身から当主に這い上がり、織田信長からも一目置かれた男・蘆名盛隆（あしなもりたか）。福島県会津地方を中心に鎌倉時代から400年続いた蘆名家の第18代当主として辣腕を振るった稀代の戦国大名は、なぜ24年という短い生涯を閉じざるを得なかったのか。群雄割拠の乱世において、愛に戯れ愛の炎に焼かれた男の生き様を、史実を基に描き切る本格的時代劇。奥州一統実現を目前に小姓の嫉妬の刃に倒れた衝撃的人生を愛の側面から描き、耽美的かつ熱情的につまびらかにする。（modelpress編集部）
荒木飛羽／元之介 樋口日奈 ゆうたろう／吉田メタル 松大航也 杉江大志 翔／佳久創 加藤小夏／ダイアモンド☆ユカイ 蒼井翔太（ナレーション）／原嘉孝 戸塚祥太／京本政樹（特別出演）／中村梅雀
原作・製作総指揮：堀江圭馬
監督：松田圭太 脚本：冨岡淳広 松田圭太
音楽：朝倉紀行
主題歌：アポロ「炎かがよへ」（Rakuten Music）
プロデューサー：梅村 安 嶋田 豪/協力プロデューサー：松平義之 進藤盛延 麻生直希 /脚本協力：沢田美佳/歴史監修：高橋 充（福島県立博物館）
脚本監修：村 尚也（おどりの空間）/題字：坂本江風/キャラクターデザイン：天野喜孝
宣伝：DROP.
宣伝・配給：S・D・P／shinshin
宣伝・配給協力：アイエス・フィールド
制作：アイエス・フィールド／カラビナ
製作：「炎かがよへ」製作委員会
【Not Sponsored 記事】
◆「炎かがよへ」公開日・場面写真解禁
◆戸塚祥太・原嘉孝の出演が解禁
◆映画「炎かがよへ」
◆作品情報
