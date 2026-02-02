【今週のカバーガール】「″大人の女子″を意識」…志田音々｢理想の男性像は私の父みたいな人です！｣

地元でも海外でも

--’26年初の表紙です。今回はいかがでしたか？

「これまでの爽やかなイメージとは違い、″大人の女子″を意識しました。背中が大胆に開いたワンピースや黒タイツなど、普段はあまり着ない衣装を選んだんです。それから、昨年10月に15cmほど髪をバッサリ切ったので、イメチェン後の初グラビアでもあります！」

--とても寒い日の撮影で苦労されたようですね。

「凍えながら撮影していましたね（笑）。ただ、表情ひとつで写真の印象が変わるので、寒さを顔に出さないよう気を付けていました。撮影前は、添加物や脂質の多いものはなるべく摂らないよう、食事にも気を遣いました。私は食べるのが大好きなんですけど、お腹がポッコリしやすいので、撮影前日の夜から終了まで水分以外は摂らないようにしているんです。その分、帰りの車中でお寿司を食べました（笑）」

--最近は、海外でカレンダーの発売イベントなどを行っていますね。

「昨年１月、香港でイベントをやらせていただきました。現地では日本の特撮が人気なんですけど、実際、過去に出演した『仮面ライダーギーツ』（テレビ朝日系）で私を知ってくださった方がいたんです。今まで、海外のファンの方と顔を合わせる機会がなかったので新鮮で。いろいろな方に応援してもらっているんだなと強く実感しました」

--昨年11月には、故郷である埼玉県草加市の「そうか宣伝隊長」に就任されています。地元のおすすめスポットは？

「30年以上前からある『草加健康センター』です！ 温泉やサウナ、カラオケ、食事処、漫画が読める休憩スペースなどが揃った健康ランドです。小さい頃、家族と週に１度は行っていました」

--志田さんはラーメン好きで有名ですが、地元の名店を教えてください。

「『ラーメン青木亭』です！ とんこつがベースなんですけど、味はこってりとあっさりの中間という感じ。こってりが苦手な方でも、美味しく食べられると思います。ただ、割と量は多いので、女性は気を付けてください」

--志田さんは完食できるんですか？

「ペロリと食べられちゃいます（笑）。しかも、ラーメンを食べるときは必ずご飯も注文するんです。ご飯が主役で、ラーメンがおかずですね（笑）」

--それだけ食べても、スタイルを維持できる秘訣は？

「前回のインタビューでお話しした、器械体操をやっていた母親直伝のストレッチを継続しつつ、ピラティスにも力を入れています。以前は教室に通っていたのですが、今はマットやヨガボールを買って自宅で励んでいます。食事は撮影前と同じく、添加物や脂質・糖質が多いものはなるべく食べないようにしています」

色々な場所へ

--最近は演技の仕事も増えています。

「’23年から、３年連続で『かげきしょうじょ!!』という舞台で主演をやらせていただいているんです。それから、現在放送中のドラマ『婚活バトルフィールド37』（テレビ東京系）では、主人公の赤木と青島の職場の後輩・別府紗香役を演じています。女性たちが幸せな結婚に悩むリアルさを楽しんでいただける作品です」

--役作りで取り組んだことは？

「芸能活動をしていると、なかなか結婚観について周りと話す機会がないんです。なので、『婚活バトルフィールド37』の出演が決まってから、演技の参考にしようと結婚している友人たちに実際の生活について聞いたんです。台本と似たようなエピソードが出てきたりして、『本当にこういう夫婦の会話ってあるんだな』と勉強になりましたね」

--理想の男性像は？

「私の父みたいな人です！ 仕事熱心で、それでいて家族も大切にしてくれる。家族の幸せを自分の幸せと考えてくれる人に惹かれます。仕事柄、長期で休むことが難しいのですが、一緒に温泉旅行とか海外旅行をしたいですね」

--旅行がお好きなんですね。

「旅行が良いリフレッシュになっているんです。私は食べることが好きなので、旅先の美味しいグルメを重視した旅行プランを立てます。でも、一緒に行くパートナーがファッションが好きならアパレル店でショッピングしますし、観光地が好きなら有名なスポットを巡りますね。良いとこ取りするのが私の旅行スタイルです（笑）」

--最後に、昨年の振り返りと今年の目標を聞かせてください。

「昨年は″変化の年″でしたね。ショートドラマや舞台など演技のお仕事が増えたり、海外のファンの方と交流したりもしました。プライベートでは、インドアから脱却して色々な場所に足を運ぶようになったんです。最近は、岐阜県のゲレンデに行って、人生初のスノボもやりました！

今年は、今まで以上に自分のやってみたいことをやる一年にしたいですね。特に、映像のお芝居にはどんどん挑戦していきたいです。私の活動によって、スタッフの方、家族や友達、ファンの方が少しでも喜んでくれたら良いな！」

シダ ネネ 27歳

’98年、埼玉県生まれ、身長167cm。’22年、『仮面ライダーギーツ』（テレビ朝日系）でブレイクし、女優・タレントとして活躍。現在放送中のドラマ『婚活バトルフィールド37』（テレビ東京系）に出演

最近のマイベスト「TRIP」韓国と香港

昨年は家族と韓国、友達と香港へ旅行しました。韓国では食べ歩きをしながら、大好きなサムギョプサルやレバ刺しを堪能。レバ刺しのブルンとした食感が忘れられません。お気に入りのバッグも見つかって大満足です！ 香港では２日目の朝に寝坊してしまい、楽しみにしていたマカオの滞在は一瞬で終わってしまいました（笑）。行き当たりばったりの旅でしたが、良い思い出になりました！

『FRIDAY』2026年1月30日・2月6日合併号より

取材・文：三輪峰子