終売前に【マクドナルド】へ駆け込めーーーーッ！！ ドラクエ仕様が可愛い「期間限定バーガー」

【マクドナルド】で2月上旬に終売予定の「コラボバーガー」をピックアップ。1/7の販売開始以来SNSでも話題になっているので、まだ食べていないという人は、終売前にぜひチャレンジしてみて。

ドラクエ好きにはたまらない！ パケも可愛いコラボバーガー

@ftn_picsレポーターHaruさんが「パケもドラクエ仕様になっていて可愛い」「照り焼きバーガー好きにはたまらない一品」と紹介する「チーズダブルてりやき」。2種類のゴマがトッピングされた特製バンズで、2枚のポークパティとチェダーチーズ、レタスをサンドしています。はみ出るほどたっぷりのてりやきソースに、食欲をそそられそうです。

マイルドな辛さのチキンバーガー

「ホットチリ & タルタルチキン」は、白黒2色のごまをトッピングしたバンズでチキンパティとチェダーチーズをサンド。ソースはホットチリガーリックソースとタルタルソースの2種類です。レポーターHaruさんによると「辛さはかなりマイルドで食べやすい」とのこと。もちろんパッケージもドラクエ仕様になっています。終売前にぜひ味わってみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：Yuri.A