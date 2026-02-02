今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、あんよが可愛い猫ちゃんの様子。まだまだ幼さが残る子猫ちゃん。しかし、そのあんよは既に大人レベルだったのだとか。投稿はXにて、35.2万回以上表示。2.9万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：まだまだ幼い子猫→『足』に注目してみると……思わず笑みがこぼれる『可愛い光景』】

足がでかくてかわいい

今回、Xに投稿したのは「m」さん。アップされた投稿には、オシャレな部屋に立っている猫ちゃんの姿が。

まだまだ、幼さが残る子猫ちゃんですが、注目すべきはその足。体のサイズと比較して、足がとっても大きかったそうです。足だけは、もう成猫レベルです。これだけ足が大きいと、成長したら体もビッグサイズに育ってくれそうですね。今後の成長に期待です。

あんよが可愛い猫ちゃんにX民メロメロ

足が大きくて可愛かった猫ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「ほんとだ！あんよおっきい！」「可愛いですね」などの声が多く寄せられていました。その他にも、キレイでオシャレな投稿主さんのお家に反応した声も多数。こんなにオシャレなお家で猫と暮らしているなんて、ステキですね。

Xアカウント「m」では、猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も可愛い猫ちゃんたちばかりで眼福ものです。

写真・動画提供：Xアカウント「m」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。