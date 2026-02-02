女優の川島なお美さんの夫でパティシエの鎧塚俊彦氏が1日、自身のインスタグラムを更新。この日、17回目の結婚記念日を迎えたことを報告した。川島さんは2015年9月に胆管がんのため54歳で亡くなった。



【写真】タキシードの鎧塚俊彦氏とウエディングドレスの川島なお美さん

「本日、十七回目の結婚記念日を迎えました。」と投稿。「女房と出会ったのは2006年。気がつけば、あの日から二十年という歳月が流れました。そして、女房を見送ってから十年。ちょうど、共に過ごした時間と、別れてからの時間が同じ長さになりました。」とつづり、タキシード姿の鎧塚氏とウェディングドレス姿の川島さんの仲むつまじい写真を掲載した。



続けて「女房は生前、QOL（クオリティ・オブ・ライフ）『どれだけ長く生きるかで生きるはなく、どのように生きるか』を大切にしていました。だからこそ、共に歩んだ十年は、驚くほど濃密な日々でした。」と振り返った。



そして「女房を失ってからの十年。私は決して、抜け殻のようにはなりたくないと心に決めて生きてきました。悲しみの中に沈むのではなく、支えに変えながら、日々を全力で過ごすこと。それが私が残された意味であり、何より女房への感謝の形だと思っています。」と記し、「今日も私の人生を、精一杯生き切ります。」とした。



フォロワーからは「お綺麗な方でした」、「結婚記念日おめでとうございます」、「お二人ともとても素敵です」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）