相模ゴム工業株式会社がこのほど、全国の20代～60代の約1万4300人（事前調査は3万人）を対象に行った「ニッポンのセックス2026年版」の調査結果を特設ページで公開した。



【調査結果】浮き彫りになったデータ

調査は2018年度の調査から7年ぶりの実施で、セックスの平均回数や経験人数・初体験の年齢などのほか、浮気など幅広い調査内容を元に今を浮き彫りにしている。



日本人の1カ月のセックス平均回数は1.95回で、最も多いのは20代の4.31回。30代が2.52回で年代が上がるにつれて減少している。経験人数の都道府県別最多は大分県(13.98人）。逆に最も少ないのは6.59人の岡山県だった。



初体験の年齢は平均22.02歳。男性が23.01歳で、女性が21.07歳。最も早い都道府県は奈良県の21.04歳で、2位で広島県(21.13歳)が続いている。最も遅いのは山口県の23.27歳だった。



浮気率が最も高いのは新潟県(24.01%)、2位が岐阜県(23.43％)で以下、群馬県(21.18％)、北海道(20.79％)、千葉県(20.08％)が上位。ちなみに東京都は17.19％で24位、大阪府は14.71％で39位。逆に最も低いのは滋賀県の11.68％。宮崎県(12.13％)、岩手県(12.25％)が下位３県となっている。



ちなみに、20代男性の未経験率は35.5％、20代女性は31.9％となっており、20代～50代までは男性の方が女性よりも高い。未経験率が最も高いのは宮城県(17.51％)で、最も低いのが岐阜県(10.03％)となっている。男性に限れば高知県(19.71％)がトップ。沖縄県(9.03％)が最も低い。女性は奈良県が19.09％で最も高く、岐阜県の8.44％が最も低い。



また、未婚者のうち、交際相手がいる男性は28.5％で、女性（37.9％）の方が交際率が高い。ただ、20代でも2人に1人（51.0％）が交際相手がいなかった。



「セックスレスだと思うか」という質問には「思う」「どちらかと言えば思う」を合わせて55.1％と半数を超えた。なお、男女の内訳は男性59.8％で約6割、女性51％。「思っている」県の1位は富山県で62.10％。「思っていない」県のトップは青森県(46.05％)だった。



（よろず～ニュース調査班）