¡ÚµþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥ê¡¼¥º¡Û¥â¥ÆÃËà¥é¥Ã¥·¡¼ÀèÀ¸á¤«¤éÎø°¦¹ÖºÂ¡Ö¥¬¥ó¥¬¥ó¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡¢°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¡×
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Â£±¥ê¡¼¥°¡¦µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥ê¡¼¥º¹Êó¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥à¡Ö¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥Ï¥ó¥Ê¥ê¡¼¥º¡×¡£¸µ¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä³ÞÀî¿¿°ìÏ¯¹Êó¡Ê£³£±¡Ë¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÁª¼ê¤ËÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¤·¤¿ºÝ¤Î¤ªÏÃ¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Îµ¨Àá¡£ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢Îø¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡»ä¤Ïº£¡¢Îø¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¡¢Áª¼ê¤ËÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Ï£Â¥ê¡¼¥°¿ï°ì¤Î¥â¥ÆÃË¡¢¥é¥·¡¼¥É¥Õ¥¡¥é¡¼¥ºÁª¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡£ºë¶Ì¡¦½ÕÆüÉô»Ô½Ð¿È¤Ç¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Á¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ò³¤³°¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£°¦¾Î¤Ï¥é¥Ã¥·¡¼¤Ç¤¹¡££²£°£²¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£²¥¥í¤Ç¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¡£Í¥¤·¤¯¡¢¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤ÇÍÛµ¤¤Ê¤ª·»¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥é¥Ã¥·¡¼¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡ÈÀèÀ¸¡É¤Ï±¦¼ê¤òËÍ¤Î¸ª¤ËÃÖ¤¡¢¡ÖÎø°¦¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢Áê¼ê¤¬µá¤á¤ëÍýÁÛ¤È°ã¤Ã¤¿¤À¤±¡£¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤¹É¬Í×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡¡¥¬¥ó¥¬¥ó¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡¢³ÞÀî¤µ¤ó¡ª¡×¤È¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö±ü¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤±¤É¡¢Áê¼ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¡£¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¤ÈÁê¼ê¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ù¤¡ª¡×¡£Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤¿»ä¡¢£²·î¤Ï¾¡Éé¤ò»Å³Ý¤±¤è¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Îø¤Ë¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¡¢¤³¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¥Ç¡¼¥È¤ÏµþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥ê¡¼¥º¤Î»î¹ç´ÑÀï¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£Îø¤Î¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥É¡¢¥é¥Ã¥·¡¼¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¡¢¡³ÞÀî¡¡¿¿°ìÏ¯¡Ê¤«¤µ¤«¤ï¡¦¤·¤ó¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë£±£¹£¹£´Ç¯£³·î£¹Æü¡¢ÆàÎÉ¸©À¸¤Þ¤ì¡££³£±ºÐ¡£µþÅÔ¡¦Î¶Ã«ÂçÊ¿°Â»þÂå¤ÏÌîµåÉô¤ÇµÏ¿°÷¤È¤·¤Æ£±£±Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£Î©ÀµÂç¤Ç¤âÌîµåÉô¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡£Â´¶È¸å¡¢É´²ßÅ¹¶ÐÌ³¤«¤éÅ¾¿È¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆÚ¹ü¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡×¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£°úÂà¸å¤Î£²£²Ç¯£µ·î¤«¤é¸½¿¦¡£