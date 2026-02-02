ザ・ぼんち里見まさと、自叙伝は「えらいことやってもうた」と思ってる人に
お笑いコンビ「ザ・ぼんち」の里見まさと（73）が1月30日、新刊『漫才の一滴 笑吉が教えてくれた「念、縁、運」』の発売を記念したイベントに出席し、新刊をアピールした。
【写真】盟友ハイヒールリンゴとトークを繰り広げるザ・ぼんち里見まさと
漫才ブームの絶頂と転落、異なるコンビで2度の「上方漫才大賞」受賞、50歳からの「ザ・ぼんち」再結成 、そして、70代でフジテレビ『THE SECOND〜漫才トーナメント〜』ファイナルへと、「天国と地獄を見た男」里見まさとの73年が詰まった一冊。同書では、人生の局面のたびに現れたという”三毛猫の守護神「笑吉」”がまさとを叱咤激励しながら物語が進んでいく。
盟友、ハイヒールのリンゴ（64）のMCで進行したトークイベントでは、猫の存在が自身の出生に関係している猫の存在や、ザ・ぼんち再結成の裏話、今年の『THE SECOND』欠場理由、そして今後の目標など、書籍の内容を自らお構いなく明かし、リンゴを「ちょっと本買う気なくなるでしょ!?大丈夫？」と驚かせた。
自身の漫才人生をつづった自叙伝ではあるが、まさとは「本音で言うと図書館とか病院の棚とか1冊ポンと置いていただいて学生さんで『うわーえらいことやってもうた』とか『もうクラブ辞めよ』とかそんなん思ってる方がペラペラっとめくっていただいて、『もうひと踏ん張りしよか』って思っていただけたらな！っていう本です」とアピールした。
