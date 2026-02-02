浜辺美波＆目黒蓮、JR東・西日本25駅の“柱”に登場 映画『ほどなく、お別れです』特別広告第3弾
俳優・浜辺美波とSnow Manの目黒蓮がW主演する映画『ほどなく、お別れです』が2月6日に公開される。2日から、累計70万部を突破した長月天音氏による原作小説シリーズ（小学館文庫・既刊4巻）と連動したカウントダウン特別広告第3弾として「JR東・西日本25駅（計468面）柱サイネージ広告」が掲出される。
【写真】素敵…！鈴木浩介の頭の紙ふぶきをとってあげる目黒蓮
『ほどなく、お別れです』は、「キッチン常夜灯』シリーズなどでも話題の長月氏が小学館文庫小説賞の大賞を受賞したデビュー作。ある理由から“気”に敏感な体質で、時に霊の存在を感じることができる大学生・清水美空が、わけあり葬儀ばかりを担当する葬祭ディレクター・漆原礼二と共に、旅立つ人と遺される人、双方にとって最高の「区切りの儀式」を目指し奮闘する感動の物語となる。
放送されるCMは本企画に向けて制作された縦型15秒CM。静かに言葉を紡ぎながら葬祭プランナーをまっとうする漆原と、故人の想いに耳を澄ませる美空のやり取り。そして、誰よりも真摯に寄り添い、“最高の区切りの儀式”を目指す2人の姿が描かれた、映画と原作小説の世界観を凝縮する15秒となっている。
■広告掲出場所：JR東日本19駅（池袋・高田馬場・新宿・恵比寿・五反田・品川・新橋・有楽町・東京・秋葉原・上野・巣鴨・吉祥寺・赤羽 ・八王子・浦和・大宮・横浜・桜木町）、JR西日本6駅（大阪、京都、三ノ宮、天王寺、新大阪、京橋）の柱サイネージ
掲出期間：2026年2月2日（月）〜2月8日（日）
※電鉄の運行時間に合わせて放送予定です。
※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。
※広告をご覧になる際は周囲の安全への配慮をお願い致します。
【写真】素敵…！鈴木浩介の頭の紙ふぶきをとってあげる目黒蓮
『ほどなく、お別れです』は、「キッチン常夜灯』シリーズなどでも話題の長月氏が小学館文庫小説賞の大賞を受賞したデビュー作。ある理由から“気”に敏感な体質で、時に霊の存在を感じることができる大学生・清水美空が、わけあり葬儀ばかりを担当する葬祭ディレクター・漆原礼二と共に、旅立つ人と遺される人、双方にとって最高の「区切りの儀式」を目指し奮闘する感動の物語となる。
■広告掲出場所：JR東日本19駅（池袋・高田馬場・新宿・恵比寿・五反田・品川・新橋・有楽町・東京・秋葉原・上野・巣鴨・吉祥寺・赤羽 ・八王子・浦和・大宮・横浜・桜木町）、JR西日本6駅（大阪、京都、三ノ宮、天王寺、新大阪、京橋）の柱サイネージ
掲出期間：2026年2月2日（月）〜2月8日（日）
※電鉄の運行時間に合わせて放送予定です。
※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。
※広告をご覧になる際は周囲の安全への配慮をお願い致します。