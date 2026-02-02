SixTONES田中樹が、激辛わさび寿司を食べてアイドルらしからぬ衝撃のリアクションを見せた。

【映像】田中樹、わさびで衝撃のリアクション

『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が1月26日に放送。番組では、新企画『クソ人間あぶりだし あのゲーム』を実施。SixTONES・田中樹、さらば青春の光・森田哲矢、ベッキー、紅しょうが・熊元プロレス、相席スタート・山添の5人が様々なゲームに挑戦し、そのゲーム中の言動からプレイヤーがいかに“クソ人間”かをあぶりだす新感覚デスゲーム。ゲームマスターあのと執事のシソンヌ・長谷川忍が5人の言動を別室から観察し“減点方式”で採点した。

激辛わさび入りの寿司を当てる『KILLエビわさび寿司』ゲームでは、5つのうち3つに激辛わさびが仕込まれており、参加者たちは“話し合い”でどの寿司を食べるかを決めることに。

見た目ではどの寿司にわさびが仕込まれているか判明できず、結局じゃんけんで決めた5人。誰もが躊躇して食べずにいたため田中は「せーのでいきますよ」と仕切り、自身も丸ごと口に入れた。

ベッキーと熊元が悲鳴をあげて床に倒れ込むなか、田中は平然と咀嚼していたが数秒後突然咽せはじめ、口を開けたまま慌てて皿をテーブルに置いて逃げ出した。

別室で観察していた長谷川も「あ、あ、やばいやばい」と焦りはじめ、「結構口開けた！田中樹さん、アイドルとしてどうなんでしょうか 口の中見えましたけど」と実況モードに。あのちゃんは「大丈夫？」と心配したが、長谷川は「編集で面倒くさいことになる」としてアイドルらしからぬリアクションに「マイナス5」を言い渡した。

しかしこのゲームでは、3つしか激辛が仕込まれていないにも関わらず森田を除く4人が辛いリアクションをしていたため、誰が嘘をついているのか審議に。

田中は「めちゃくちゃ辛かったですよ。なんか普通のわさびじゃない液状の入ってなかったですか？」と弁明するも徐々に疑いの目を向けられる。「ちょっと待って」と必死に訴えるも森田らから「スパイ？」「すぐ取ったもんな3番を」「アイドルがこんなのやらないか」と責められ、スタッフに「俺の辛かったよね、ね」と救いの手を求めるもスルーされ窮地に陥った。

別室のあのちゃんと長谷川からは「可哀想…ただただ辛いもの食べただけ」「つらい思いしてるのよこの人」と憐れまれていた。

（あのちゃんねる）