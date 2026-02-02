毎月恒例の定期検査にやってきた大型犬。しかし、病院が怖すぎたのか、緊張のあまり震えが止まらず……。その様子が TikTokに投稿されると、記事執筆時点で55万回再生を突破し、「ブルブル可愛い！」「抱きしめてやりたいw」「笑っちゃったごめんねw」といった声が寄せられました！

定期検査に行くと…

TikTokアカウント「りく」さまに投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「りく」くんが定期検査のために病院へ行った時の様子です。

毎月、血液検査をしなければいけないりくくん。毎月のことなので、すでに慣れているのかと思いきや……

すっごい怖がってる！あまりにもドキドキしすぎて口の震えが全身に伝わってしまい、ブルブル、ガクガクと全身が震えてしまっているりくくん。

震えで舌を噛まないようにするためか、口にリードを入れて噛み締めている姿も、さらにりくくんの怯えようを表しているようです……。

検査が終わると満面の笑み

ブルブルと震えながらも逃げ出そうとしないところを見ると、りくくんも「やらなければいけないこと」ということはわかっているのでしょう。仕方のないこととはいえ、とても健気です。

こうして激しすぎる震えを必死に抑えつつ、血液検査を終えたりくくん。その表情は、わかりやすく満面の笑みを浮かべていたとか！

毎月のこととはいえ、どうしても定期検査に慣れないりくくんなのでした！おつかれさま、りくくん！

想像以上の緊張っぷりが話題に

想像以上に緊張っぷりを見せたりくくんの姿は、 TikTokに投稿されると多くのユーザーの注目を集めました！

投稿は、記事執筆時点で55万回以上再生され、「ブルブル可愛い！」「抱きしめてやりたいw」「笑っちゃったごめんねw」「偉い！！よく頑張ったね！！」といった声がたくさん寄せられています。

ちなみにりくくん、毎月定期検査があるので、来月も検査を受けにいかなければならないのだそう……。健康を守るためにも、頑張って……！

TikTokアカウント「りく」さまでは、今回紹介したりくくんの何気ない日常の様子が不定期に更新されています。表情豊かで、時に愉快なりくくんの行動をご覧になれますよ！

