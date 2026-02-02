寒い日の朝、甘えん坊な秋田犬がママさんの温もりを求めてやってきて…？あまりにも愛おしい光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で22万4000回再生を突破。「最高に可愛い」「お互いにあたたまるね」「ほっこりする」といった声が寄せられています。

【動画：寒い日の朝、秋田犬がママの膝の上まで『あたためて』と近づいて…たまらなく愛おしい『甘えん坊な光景』】

寒い日の朝の秋田犬とママ

TikTokアカウント「user67591539946243」に投稿されたのは、秋田犬の「駄偉助（だいすけ）」くんとママさんの冬の朝の様子です。この日は寒かったので、駄偉助くんは「あたためて～」とママさんのもとにやってきたそう。そしてママさんに背中を向けると、お膝に座って甘え始めたとか。可愛すぎる行動に、キュンとせずにはいられません！

ママさんは駄偉助くんの頭やお耳を撫でて、好きなだけ甘えさせてあげたそう。大好きなママさんの温もりを感じて、幸せそうにうっとりする駄偉助くん。「もっとナデナデして」とママさんを見つめたり、「気持ちいい～」とばかりにお手々や足を動かしたりする場面も。

駄偉助くんは体重が45kgもあって人間の大人と同じくらい体が大きいのですが、ママさんに全力で甘える姿は小さな子どものようです。

心がポカポカになる光景

ママさんが優しくナデナデし続けているうちに、駄偉助くんのお目目はしょぼしょぼ…。まだ起きてからそんなに時間は経っていないはずなのに、リラックスしすぎて眠くなってしまう駄偉助くんなのでした。

駄偉助くんとママさんの朝のひと時は愛と幸せにあふれていて、見ているだけで心がポカポカと温かくなります。これからもお互いにあたため合って、寒さに負けずに過ごしてほしいですね。

この投稿には「可愛すぎる」「大きくなっても甘えん坊」「心は子犬だもんね」「とろけてやがる…ｗ」「愛情たっぷりで幸せだね」「母ちゃんも温められてる」「私の膝にも乗ってほしい」といったコメントが寄せられています。

寒くない時も甘えん坊

普段から駄偉助くんはとても甘えん坊で、寒くない時もママさんのお膝に乗ってくつろいだり、足にあごを乗せて寝たりしているそう。ご家族が集まっている時に、「混ぜて」とやってくることも。いつまでも甘えん坊で可愛い駄偉助くんのままでいてほしいですね！

駄偉助くんの可愛い姿やご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「user67591539946243」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「user67591539946243」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。