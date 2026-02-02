ド軍イベント欠席の由伸は「調子に乗ってる？」　米局の問いに答えた大谷翔平の“いじり”に笑撃「先輩さすがです」

ドジャースのファンフェスタでコミカルな一面を見せた大谷(C)Getty Images

いじわるな笑みが印象的なやりとりだった。話題沸騰となったのは、現地時間1月31日に行われたドジャースのファンフェスタだ。

春季キャンプの実施前に行う球団の恒例イベントは、今年も大盛況となった。その中でSNS上でも賑わいを見せたのは、大谷翔平が山本由伸に向けた“コメント”だった。

調整などの事情があって山本が欠席となったこの日、大谷は26歳のエースをいじり倒した。イベントの合間に地元メディア『Sports Net LA』のミニインタビューを受けた二刀流スターは、「ワールドシリーズでのMVPになった活躍のあと、彼は変わってしまったのだろうか。僕らと話してくれる？ 手の届かない存在になってしまったかな」と問われると、思わずニンマリ。通訳を務めたウィル・アイアトン氏が「ヨシノブは活躍して、調子に乗ってる感じなんですかね？」と訳すと、白い歯をのぞかせながら、こう切り返した。