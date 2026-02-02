ド軍イベント欠席の由伸は「調子に乗ってる？」 米局の問いに答えた大谷翔平の“いじり”に笑撃「先輩さすがです」
ドジャースのファンフェスタでコミカルな一面を見せた大谷(C)Getty Images
いじわるな笑みが印象的なやりとりだった。話題沸騰となったのは、現地時間1月31日に行われたドジャースのファンフェスタだ。
【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せた
春季キャンプの実施前に行う球団の恒例イベントは、今年も大盛況となった。その中でSNS上でも賑わいを見せたのは、大谷翔平が山本由伸に向けた“コメント”だった。
調整などの事情があって山本が欠席となったこの日、大谷は26歳のエースをいじり倒した。イベントの合間に地元メディア『Sports Net LA』のミニインタビューを受けた二刀流スターは、「ワールドシリーズでのMVPになった活躍のあと、彼は変わってしまったのだろうか。僕らと話してくれる？ 手の届かない存在になってしまったかな」と問われると、思わずニンマリ。通訳を務めたウィル・アイアトン氏が「ヨシノブは活躍して、調子に乗ってる感じなんですかね？」と訳すと、白い歯をのぞかせながら、こう切り返した。
「まぁ今日も来てないですしね。断ってるんで。そういう気はあるんじゃないかなと思います。まぁ僕はワールドシリーズのMVPになってないんで。彼はなりましたし(笑)。ちょっと話したいなと思います」
先輩として痛快ないじりを展開したスーパースターのコメントにはネット上でも反響拡大。Xでは「良い関係性だと思う」「出席するなんて先輩さすがです」「ヨシノブが変わってないことを願う」といった意見が寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。