『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、「上司ガチャ」について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

上司の性格や価値観は同じ会社でも全く異なる

就活生からよく聞かれる不安の一つに、「上司ガチャが怖い」という声があります。この言葉はややカジュアルですが、現実をよく表している部分もあります。なぜなら、同じ会社であっても、上司の性格や価値観は本当にバラバラだからです。

部下の成長を第一に考える上司もいれば、数字だけを重視する上司もいます。細かく指示を出す人もいれば、ほとんど任せきりの人もいます。会社としての方針や制度が整っていても、日々直接関わる上司の考え方によって、働きやすさやストレスの感じ方は大きく変わります。

就活生の中には「この会社なら大丈夫そう」と会社単位で安心しようとする人もいますが、実際には職場での生活の質を決めるのは、会社よりも上司であるケースも多いのです。

最初に就いた上司の重要性は高い

特に影響が大きいのが、社会人になって最初に就く上司です。仕事の進め方、報連相の基準、ミスをしたときの対応など、社会人としての基本を最初の上司から学ぶことになります。

この時期にどんな上司に当たるかで、「仕事とはこういうものだ」という感覚が形作られます。挑戦を後押ししてくれる上司のもとでは、失敗を恐れずに行動できるようになりますし、逆に厳しく管理される環境では、無難な行動を選ぶ癖がつくこともあります。

そう考えると、「最初の上司が重要」というのは間違いではありません。上司ガチャという言葉が広まるのも、こうした現実が背景にあるのでしょう。

どんな上司が就くのかは運が9割

一方で、就活生が知っておくべき現実もあります。それは、どんな上司に就くかは、就活生は事前にコントロールできないという点です。

配属は人事や組織の事情で決まり、入社前に完全に予測することは困難です。さらに、入社後に上司が異動したり、組織改編が起きたりすることも珍しくありません。

面接官の雰囲気や説明会で会った社員の印象から、ある程度の傾向を感じ取ることはできますが、それでも運の要素が大きいのが現実です。つまり、上司ガチャは「存在するかどうか」で言えば、確かに存在します。

だからこそ、「良い上司に当たれるかどうか」だけに就活の軸を置くのは危険です。それよりも、どんな上司のもとでも最低限自分を守れる考え方や、距離の取り方を持っておく方が、長い社会人人生では役に立ちます。

上司ガチャは避けきれない要素ですが、それがすべてを決めるわけではありません。「もし合わない上司だったら、自分はどう動くか」を一度考えてみると、就職先選びの見え方も少し冷静になるはずです。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）