ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で優勝候補のプエルトリコが出場辞退を検討していることを報じた。

メジャー４０人枠に入っているＷＢＣ参加選手は全員、ＭＬＢと選手会が合意した保険会社による審査を受ける。保険会社が選手の過去の負傷歴を理由に「保険適用不可」と判断した場合、その選手がＷＢＣで負ったけがによって欠場した期間については、球団が特別に保証しない限り、契約は保証されない。

プエルトリコは主将を務める予定だったフランシスコ・リンドア内野手（メッツ）や、カルロス・コレア内野手（アストロズ）ら主力が保険問題を理由に相次いで出場を断念していた。

総合司会を務める安住紳一郎アナウンサーは「メジャーリーガーがＷＢＣに出てもしけがをした場合、シーズンを棒に振ってしまうということで、チームが損をするので出したくないというところまでは分かると思いますが、そのために保険に入ることがルールとなっているのですが、保険会社もビジネスということになるので、けがの多い選手は引き受けたくないということで、プエルトリコでは保険に入れない選手が８人くらい出そうで、なので出場ができなくなりそうだ、ということです」と説明。

そして「ＷＢＣを楽しみにしている人が多い一方で、最近はちょっとお金の話が多くなってきたなという印象がぬぐえません」と語った。