7人組女性アイドルグループ、FRUITS ZIPPERが2月1日、初の東京ドーム公演「FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026『ENERGY』」を行った。

チケットは完売、過去最大の5万人が見守る中、本編では2〜3人ずつに分かれたユニット曲3曲、アンコールでは2日リリースの新曲「成長期なので。」も初披露。初期楽曲から最新リリース作まで、ソロ曲メドレー含む40曲以上のステージで約4年間の活動の軌跡を示した。序盤からほぼ全員が涙するなど、夢に掲げたステージをかみしめながら7人が成長した姿を見せた。

【FRUITS ZIPPERのあゆみ】

▼22年4月 初楽曲「君の明るい未来を追いかけて」を配信開始し、デビュー

▼同6月 「わたしの一番かわいいところ」がSNSで流行しはじめる

▼同10月 バンコクでの音楽イベントで初海外公演

▼23年2月 初東名阪ツアー開催

▼同4月 台北市で初海外単独ライブ開催

▼同9月 初全国ツアー開催。6会場全公演完売

▼同12月 日本レコード大賞最優秀新人賞受賞

▼24年4月 初冠番組「マユリカとおねだりフルーツジッパー」開始

▼同5月 日本武道館公演開催

▼同8月 米フロリダでの音楽イベントに出演

▼同12月 「NEW KAWAII」で日本レコード大賞優秀作品賞受賞

▼25年5月 「MUSIC AWARDS JAPAN」で「わたしの一番かわいいところ」が最優秀アイドルカルチャー楽曲賞受賞

▼同5月 初のさいたまスーパーアリーナ公演開催

▼同10月 初アジアツアー開催

▼同12月 「かがみ」で日本レコード大賞優秀作品賞受賞

▼同12月 「NHK紅白歌合戦」初出場