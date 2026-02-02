今日2月2日は、北日本は日本海側を中心に雪でさらに積雪の増える所があるでしょう。東日本と西日本は大気の状態が不安定で、落雷や突風、急に降りだす強い雨や雪に注意が必要です。

北日本は局地的な大雪に

北海道と東北は、日本海側を中心に雪が降り、短い時間で積雪が一気に増える所がある見込みです。交通の乱れが大きくなるおそれもあります。また、雪崩の危険性がさらに高まるでしょう。屋根からの落雪や、除雪作業中のケガや事故にも、十分な注意が必要です。

東日本と西日本は変わりやすい天気 落雷や突風に注意

北陸は湿った雪や雨が降ったりやんだりとなるでしょう。昼過ぎからは大気の状態が不安定になりますので、落雷や突風、急に強まる雪や雨に注意が必要です。

関東甲信と東海は晴れ間が出ますが、午後はにわか雨やにわか雪の可能性があります。夕方以降は、局地的に雷雲が発達するでしょう。

近畿から九州にかけても変わりやすい天気です。晴れていても、急な雨や雪にお気を付けください。早い所では午前中から雨雲や雪雲が湧くでしょう。雷の鳴る所もありそうです。

沖縄は雲が多く、所々で雨が降るでしょう。

寒さが続く

最高気温は、全国的に昨日(1日)と同じくらいでしょう。

北海道と東北北部は0℃前後の所が多く、東北南部と北陸は3℃から5℃くらい、関東から西は10℃から13℃くらいの所が多い予想です。

全国的に、この時期らしい寒さが続くでしょう。