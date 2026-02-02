ホテルニューオータニ発♡進化系ショートケーキ誕生！あまおう×カステラの新体験

春の訪れとともに楽しみたい、とっておきのご褒美スイーツがホテルニューオータニから登場しました。東京・幕張・大阪の直営ホテルで展開されるパン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」では、“いちごの王様”博多あまおうと、和菓子の定番カステラを掛け合わせた新感覚ショートケーキを販売中。長年ショートケーキを進化させ続けてきたホテルニューオータニだからこそ生まれた、和と洋が美しく溶け合う一品です♡

和と洋が融合した新作ショートケーキ

価格:2,592円※テイクアウト料金

新登場の『あまおうカステラショートケーキ』は、スポンジの代わりにカステラを使用した意欲作。

長崎県産の太陽卵に和三盆糖、みかん蜂蜜を加え、しっとりきめ細かな口当たりに仕上げています。クリームには九州大牟田産の生クリームを使用し、コクがありながらも軽やかな後味を実現。

博多あまおうの甘酸っぱさと調和し、上品な一体感を楽しめます。

あまおう尽くしの贅沢ラインアップ

ホテルニューオータニでは、あまおうを使用したスイーツを全11種類展開。

その中でも人気の『スーパーあまおうシュークリーム』は、「スーパーシリーズ」唯一のシュークリームとして存在感抜群です。

黒蜜あんこやあまおうジュレ、スポンジ生地を重ね、九州大牟田産クリームと大粒あまおうを贅沢にトッピング。Jシリアル入りサブレが食感のアクセントを添えます。

スーパーあまおうシュークリーム



価格:1,728円※テイクアウト料金

各地で楽しめるあまおうスイーツフェア

期間中は各ホテルにて「あまおうスイーツフェア」を開催。スイーツビュッフェやアフタヌーンティーなど、さまざまなスタイルであまおうスイーツを堪能できます。

春のおもたせや、自分へのご褒美にもぴったりなラインアップで、心満たされるひとときを演出します♪

春を呼ぶ♡ホテルニューオータニのご褒美スイーツ

和菓子と洋菓子、それぞれの魅力を知り尽くしたホテルニューオータニだからこそ完成した、進化系ショートケーキとあまおうスイーツの数々。

素材選びから製法まで妥協のない味わいは、ひと口ごとに特別感を届けてくれます。期間限定のこの機会に、春を先取りする甘い時間を楽しんでみてはいかがでしょうか♡