千原ジュニア、昨夏購入の“愛車”トヨタ『ヴォクシー』を絶賛「ほんまにこの世から事故をなくそうという思いが伝わる」 “2025ベストバイ”TO3に選出
お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニア（51）が、2日までに小籔千豊、お笑いコンビ・フットボールアワー（後藤輝基／岩尾望）とのYouTubeチャンネル「ざっくりYouTube」に出演。昨夏購入した新たな愛車を絶賛した。
【動画】千原ジュニア、新たな愛車であるトヨタ『ヴォクシー』の全貌
ジュニアは、昨年8月に自身のYouTubeチャンネルで「妻が、子どもの送り迎えなどで必要だということで。私の車（3台の旧車）は一切運転したくないということで」と、新たな愛車として最新のトヨタ『ヴォクシー』を購入したことを報告。これまで旧車に乗ってきたジュニアが、最新の車の機能に驚く様子を公開した。
この日の動画では前回動画に引き続き、メンバーがそれぞれ2025年に購入した“ベストバイ”商品を3位から紹介していくことに。ジュニアは3位にトヨタ『ヴォクシー』を挙げた。
その理由についてジュニアは「初めて、出たての車を人生で初めて買って。（奥さんがメインで使用するので）俺が乗るわけじゃないけど、たまには俺も運転したりして。これはもうすごい、ほんまにホスピタリティーが」と絶賛。「それこそドアとかでも（以前の車なら）グッとやって開ける感じやけど、もうピ（とボタン押す感じ）やもんな、スライドドア。ほんで、足で（センサーを）ウィーンやもんな。バックモニターも上からとかともう、ほんまにこの世から事故をなくそうという思いが伝わる」「それでもまだ全部俺なんか全然使いこなせてないやろ。携帯とも連動してないし。したらもっといろいろ。だって家の駐車場につけたら、もう（ボタンを）ピッてやったら、ウィーンって（自動で）入れてくれるらしいからね」と最新の車の技術に驚いた。
ジュニアは続けて「（街で）こんなに走ってんねんな。そら走るわ」と人気の理由に納得していた。
【動画】千原ジュニア、新たな愛車であるトヨタ『ヴォクシー』の全貌
ジュニアは、昨年8月に自身のYouTubeチャンネルで「妻が、子どもの送り迎えなどで必要だということで。私の車（3台の旧車）は一切運転したくないということで」と、新たな愛車として最新のトヨタ『ヴォクシー』を購入したことを報告。これまで旧車に乗ってきたジュニアが、最新の車の機能に驚く様子を公開した。
その理由についてジュニアは「初めて、出たての車を人生で初めて買って。（奥さんがメインで使用するので）俺が乗るわけじゃないけど、たまには俺も運転したりして。これはもうすごい、ほんまにホスピタリティーが」と絶賛。「それこそドアとかでも（以前の車なら）グッとやって開ける感じやけど、もうピ（とボタン押す感じ）やもんな、スライドドア。ほんで、足で（センサーを）ウィーンやもんな。バックモニターも上からとかともう、ほんまにこの世から事故をなくそうという思いが伝わる」「それでもまだ全部俺なんか全然使いこなせてないやろ。携帯とも連動してないし。したらもっといろいろ。だって家の駐車場につけたら、もう（ボタンを）ピッてやったら、ウィーンって（自動で）入れてくれるらしいからね」と最新の車の技術に驚いた。
ジュニアは続けて「（街で）こんなに走ってんねんな。そら走るわ」と人気の理由に納得していた。