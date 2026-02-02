こちらが話題の白いポスト（せいげつさん提供）

写真拡大

ポルノ雑誌を回収するための白いポストがSNS上で大きな注目を集めている。

【写真】白ポスト こんなデザインのものも…

「少年によくない本等ってなんですか」とその模様を紹介したのはせいげつさん（@seigetu_burari）。

「少年によくない本等はこの中に」と書かれたこの白いポスト。今は少しずつ姿を消しているが、昭和時代には読み終わったポルノ雑誌などを子供の目に触れないようにするため、このような白いポストが駅前などに数多く設置されたようだ。

SNSユーザー達から

「回収した本は後ほどスタッフで美味しく頂きました？」
「清荒神の最寄り駅にこの白いポストがあったが何年か前に撤去されていた。」
「陰謀論の本（大人にもよくないけど）」

など数々のコメントが寄せられた今回の投稿。

せいげつさんにお話を聞いたところ

「このポストは徳島県阿波市土成町で見かけたものです。何気なくツイートしただけなので、思いがけず反響があることに驚いています」

ということだった。読者のみなさんはこのような白いポストを見かけたことはあるだろうか？

（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）