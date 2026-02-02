中国、1月の購買担当者景気指数発表

中国国家統計局と中国物流購買連合会は1月31日、2026年1月の中国購買担当者景気指数（PMI）を発表しました。データによると、1月の中国製造業における市場需要はやや引き締まりがみられた一方、企業の生産は拡大傾向を維持しました。

1月の中国製造業の購買担当者景気指数（PMI）は49．3％、設備製造業のPMIは50．1％、ハイテク製造業のPMIは52％となり、設備製造業とハイテク製造業はいずれも安定した改善傾向を示しました。

国家統計局サービス産業調査センター企業景況部の霍立輝主任は、「産業別に見ると、農産物・副産物食品加工、鉄道、船舶、航空宇宙機器などの分野で、生産指数と新規受注指数はいずれも56％を上回った」と述べています。



非製造業では、2026年1月の中国非製造業のビジネス活動指数は49．4％となりました。サービス業全体は比較的安定した動きとなり、金融業は65％を超える高い水準を維持しています。

また、1月は正月休暇による消費に牽引され、一部の消費関連産業が好調でした。鉄道運輸業のビジネス活動指数は53％を超える比較的高い水準を維持し、観光地サービス業のビジネス活動指数は前月より上昇し、51％を超えました。（提供/CRI）