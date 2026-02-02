「オーラが違う」長渕剛×高級スポーツカー

圧倒的なステージパフォーマンスと独自のライフスタイルで知られる歌手の長渕剛さん。

そんな長渕さんが自身のインスタグラムで愛車を公開し、投稿が大きな注目を集めています。どのようなクルマを紹介したのでしょうか。

投稿されたのは、長渕さんの愛車であるアストンマーティン「DBS V12」との2ショットです。

写っていたDBS V12は黒のボディカラーが際立つ左ハンドル仕様で、6リッターV型12気筒エンジンを搭載し、最高出力517PSを発揮するフラッグシップモデルです。

0-100km／h加速は約4.3秒と高性能を誇り、ロングノーズやメッシュグリルが組み合わさったフォルムはアストンマーティンらしい気品と力強さを放っています。

車内にはダークレッドレザーが採用され、ブラックのステアリングとのコントラストが美しい、こだわりの詰まった空間が広がっています。

2007年に登場し、映画「007」にも登場したことで知られるモデルで、新車価格は3000万円超。生産終了後も中古車市場で高値がつく希少な一台です。

この投稿は、全国ツアー「7 NIGHTS SPECIAL」の大阪公演に向かう際に撮影されたもので、「快晴の大阪の街を気分良く車を走らせて大阪城ホールへ入った！今日は昨日を上回るステージをやる！」とコメントが添えられ、当日の意気込みが伝わる内容となっていました。

SNSでは「佇まいだけでオーラがある」「こんなクルマで走ってみたい」「このクルマが似合うのは剛さんだけ」「ライフスタイルがかっこよすぎる」といった声が寄せられ、憧れや称賛のコメントが多く見られました。

また、過去にはメルセデス・マイバッハのSUV「マイバッハ GLS」と並ぶ姿を披露しており、その迫力ある佇まいが注目を集めました。

今後どのような愛車との姿を見せてくれるのか、引き続き注目が集まりそうです。