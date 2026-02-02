岸明日香、デビュー15周年で磨き上げた圧巻の“造形美” 理想が詰まった“完成型ボディ”披露
俳優でグラビアアイドルの岸明日香（34）が、2日発売の『週刊プレイボーイ』7号（集英社）のグラビアに登場する。
【写真】「マジで爆裂」さわやか水着で美バストあらわな岸明日香
2012年に『週プレ』でグラビアデビュー。その後、男性誌を総なめし、グラビアアイドルとしてのみならずバラエティーやドラマ、映画でも活躍。今年は芸能デビュー15周年を迎え、アニバーサリー商品やイベントを順次発表予定となっている。
今回も、デビュー15周年で磨き上げてきたT158・B92・W58・H88の圧巻のスタイルを披露。もはや“造形美”と言える理想が詰まった“完成型ボディ”を惜しげもなく公開している。
同号の表紙&巻頭グラビア&DVDには七瀬なな、そのほか竹中知華、日比谷萌甘、山本杏、高島江梨奈、佐山すずかが登場する。
