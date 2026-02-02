◆バスケットボール静岡県高校新人大会 ▽男子決勝リーグ 藤枝明誠９８−４３浜松開誠館 浜松学院興誠１１２ー７３浜松商

男女決勝リーグの第３戦が行われた。全勝対決となった男子は藤枝明誠が浜松開誠館を９８―４３で退け、４年連続１１回目の優勝を飾った。男女とも上位３校が東海新人（１４〜１５日、愛知・一宮市）に出場する。

藤枝明誠の横綱相撲だった。決勝リーグ３試合連続１００点ゲームには届かなかったものの、浜松開誠館に５５点差で爆勝。４連覇で、６大会連続１６回目の東海新人出場を決めた。

前日の“失態”をカバーした。３１日の浜松商ではユニホームを忘れて出番がなかったＰＧ高平爽太主将（２年）が攻守に引っ張った。「恥ずかしかった。今日は気合が入ってました」。試合をコントロールしながら自らゴールへアタック。試合前に金本鷹監督（３５）から「やられたらやり返せ」と、指示され、「そこは体現できた」と、汚名返上の活躍にうなずいた。

元日から加藤繁治氏がヘッドコーチとして加わった。これまで同様、試合は金本監督が指揮するが、新コーチの意向が少しずつチームに導入されつつあるという。高平主将は「スキル練習が増えた」と明かす。日本一を期待されながら総体で初戦敗退、ＷＣは２回戦で涙をのんだ明誠が新しく生まれ変わる。

【最終順位】〈１〉藤枝明誠３勝〈２〉浜松開誠館２勝１敗〈３〉浜松学院興誠１勝２敗〈４〉浜松商３敗

【優秀選手】▽Ｕ１８男子 野津洸創〈３〉、篠原遼太〈３〉、高松悠季〈３〉、渡辺聖〈２〉、アメーエマニュエル・チネメルン〈２〉（以上藤枝明誠）西垣玲央〈３〉、藤井惺楽〈３〉（以上浜松学院）高森カイル〈３〉、木村晄大〈２〉、後藤大駕〈２〉（以上浜松開誠館）内山直陽〈３〉、大長真士〈３〉（以上静岡学園）斉藤遙人（静岡商〈３〉）高木強臣（沼津中央〈３〉）望月吹（城南静岡〈３〉）