村上宗隆内野手を獲得したホワイトソックスが、１日（日本時間２日）、レッドソックスと２対１のトレードに合意。ベテラン中継ぎのジョーダン・ヒックス投手（２９）と、有望若手のディビット・サンドリン投手（２４）を獲得。マイナーのゲージ・ジール投手（２２）を交換要員に放出した。

ホ軍は、前日もＦＡのオースティン・ヘイズ外野手（３０）と年俸６００万ドルで１年契約に合意に達したと報じられており、連日の補強となった。

米ＥＳＰＮ局によると、ヒックスは２年総額２５００万ドル（約３９億円）の契約を残しており、このうち８００万ドルを放出元のレ軍が引き受ける。メジャー８年目を迎えるヒックスは昨年、ジャイアンツとレ軍で計３４試合に登板（先発９度）し、２勝７敗、２セーブ、防御率６・９５だった。

ホ軍は、中継ぎ、先発でメジャー通算２７５試合に登板した実績ある右腕を加えた。今オフは、ポスティング制度で、ヤクルトから村上宗隆内野手を２年総額３４００万ドル（約５４億円＝当時のレート）で獲得に成功。スモールマーケットの球団が、短期契約で今冬の目玉である村上を獲得して注目を浴びた。若い選手が中心となるチームに、前日のヘイズに引き続き、ヒックスと立て続けに中堅選手が加わった。サンドリンには今季中にもメジャーデビューが期待され、昨年まで３年連続で年間１００敗を喫しているホ軍が、ア・リーグ中地区のダークホースとなれるか、注目される。

一方で、２２歳のジールは、ホ軍全体で２１番目にランキングされる有望選手。レッドソックスは、ヒックスの年俸を負担することで、年俸総枠の削減に成功。４０人枠ロースターに空きができたことで、更なる補強に柔軟性を持たせた。