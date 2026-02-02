◆バスケットボール静岡県高校新人大会 ▽女子決勝リーグ 浜松開誠館６７−４８市立沼津 浜松南７４−４４浜松学院興誠

男女決勝リーグの第３戦が行われた。女子は浜松開誠館が市立沼津を６７―４８で下し、３戦全勝で９大会連続９回目の優勝を飾った。３点ビハインドの第４クオーター（Ｑ）で一気に連続１６ポイントを奪って逆転した。男女とも上位３校が東海新人（１４〜１５日、愛知・一宮市）に出場する。

浜松開誠館が第４Ｑの出だしから連続ゴールで市立沼津を突き放した。相手をわずか２点に抑えて逆転優勝。コロナ禍で中止となった大会を除き、９連覇を達成し、県内高校公式戦の大会連覇を２８に伸ばした。

前チームからの主力だった小林陽菜乃（２年）が、勝利への執念を見せた。中盤まで相手の裏を狙ったパスなどに苦しめられたが、我慢した。昨年は連覇したものの、決勝リーグで東海大静岡翔洋に敗れて県内連勝記録が１６５でストップ。「勝ちたい気持ちだけは誰にも負けていなかった」と、胸を張った。

「自宅から歩いて３分」という沼津市の香陵アリーナでの公式戦。親戚や友人がたくさん駆けつけた。「パスのボールが顔に当たって恥ずかしかったけど、チームの雰囲気が良くなったので良かったです」と、笑った。三島正敬監督（５０）も「小林が頑張ってくれた」と、両チーム最多２４得点だけでなくディフェンス面での活躍に賛辞を贈った。

県１位で向かう東海新人。「個人的には強豪に１対１がどこまで通用するか試したい。うちはスーパースターはいないので全員バスケで臨みます」。昨年末のウインター杯初戦敗退から巻き返しを狙う開誠館が、愛知へ乗り込む。

（塩沢 武士）

【最終順位】〈１〉浜松開誠館３勝〈２〉浜松南２勝１敗〈３〉市立沼津１勝２敗〈４〉浜松学院興誠３敗

【優秀選手】▽Ｕ１８女子 前川桃花〈３〉、垣内優希奈〈２〉、小林陽菜乃〈２〉、牧田知紘〈２〉（以上浜松開誠館）野田志〈３〉、米内心菜〈３〉、上原美桜〈３〉、岩田真奈〈２〉（以上市立沼津）太田綾夢〈３〉、守山ひかり〈３〉（以上浜松学院興誠）鷹野瑠美〈３〉、萩原静音〈３〉（以上浜松南）大月耶奈実（藤枝順心〈３〉）池田愛央衣（常葉大常葉〈３〉）稲葉叶（東海大静岡翔洋〈３〉）