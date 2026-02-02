今週の12星座占い「牡牛座（おうし座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月2日（月）〜2月8日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月2日（月）〜2月8日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡牛座（おうし座）】
今週は、身近な人のサポートをするなど、誰かのために頑張るようなタイミングです。情熱や信念が支えとなり、あなたらしく活動できるでしょう。夜にしっかり休むなど、自分を労る時間も大切に。恋愛面は、自分の長所や強みが何かを考えながら、１対１のコミュニケーションを大事にすると◎ 相手のことも良く分り、距離も縮まるでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
心地良く家事や仕事ができるように、場を整えていくと良いでしょう。思い切って模様替えするのもアリ。良い運が舞い込みやすくなるでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
心地良く家事や仕事ができるように、場を整えていくと良いでしょう。思い切って模様替えするのもアリ。良い運が舞い込みやすくなるでしょう。
