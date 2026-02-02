本日2月2日（月）24時29分〜24時54分放送 日本テレビ系でのtimelesz初レギュラー冠番組「timeleszファミリア」（「月曜プラチナイト」枠内 毎週月曜よる24時29分〜24時54分放送）。

今回は「8人の日常のちょっとした遊び」を届ける「タイムレスハウス」。timeleszの8人が集結し「ロマンあふれる」ちょっぴりおバカな挑戦をするロマン追求バラエティー企画で、「ドラマの世界観」と「素のバラエティー」の要素が融合した新しいスタイルでお送りする。

猪俣周杜が冠番組で一緒になったバッテリィズ・エースと相方の寺家、令和ロマン・松井ケムリがゲストで登場。一同は2人1組の5球団に分かれてゲームを開催。その名も…「サブウェイドラフト2026」！

具材をカスタマイズしてサンドイッチを作れることで人気の「サブウェイ」をテーマに、理想の具材を組み合わせて、どのチームが“最強のサブウェイ”を作り上げることができるのかを競うグルメゲーム。15種類の豪華食材がテーブルを埋め尽くし、これらをプロ野球さながらのドラフト形式で奪い合う。しかし、選択が被った場合はプロ野球のドラフト同様、抽選を実施するルールだ。

誰もが「まずは肉でしょう」と息を呑む中、それぞれの思惑が交錯。ここで驚きの行動に出たのが、佐藤勝利と橋本将生のチーム。本能むき出しのスタイルで勝負にでるも、あるミスをしてしまいピンチをまねく!? 対して、知略を巡らせる菊池風磨・ケムリの「慶應コンビ」は、確実に戦力を補強しようとある具材に狙いを定める。猪俣・エースの天然コンビは我が道を行くチョイスを続けるも、その策が的中する!? 最年長・寺西拓人✕最年少・篠塚大輝の「てらしの」コンビは、一発逆転である勝負にかける。松島聡と原嘉孝の「ちゃぼそう」チームは意外な具材を選び、周囲を驚かせる。

具材が重複すれば非情な抽選が発生。当たりを引けば歓喜の声が上がり、外せばその具材獲得権を失うという特別ルールがtimeleszとゲストたちを追い詰める。「ドラフトは戦略と駆け引きのゲーム」…自分たちだけの最強のサンドイッチを作り上げるのはどのチーム?

