本日2月2日（月）よる7時 日本テレビ系で放送（放送後からTVerにて無料配信を実施）の「有吉ゼミ」では、大人気企画「ジェシーの月曜大工」の新章がスタート！今回は、歌舞伎役者の中村獅童が、2人の息子が使う広さ10畳の子供部屋の改造をジェシーに依頼。

歌舞伎界の若きプリンスである陽喜（はるき）くん（8歳）と夏幹（なつき）くん（5歳）はオシャレが大好き！そんな服好きの子供たちから、「クローゼットを作ってほしい」という依頼を受けたジェシーは、いったいどんなクローゼットを作るのか？

さらに、子供たちからの難題オーダーにジェシーもタジタジ!? 作業日数5日間を費やして4つのアイテムを作り出し、まるでテーマパークのように生まれ変わったジェシー渾身の子供部屋に一同大興奮！

■オシャレな子供部屋に大改造！仕掛け満載のクローゼット完成

獅童によると陽喜くんと夏幹くんは多趣味なようで、「学校が私服で、洋服が好き」、「自分で洋服を毎日選ぶくらい服が好きだから、だんだん収納できなくなってきて…」と服の収納についての悩みを告白。さらに父の影響でプロレスも好きだそうで、陽喜くんからは、プロレスラーのマスクも収納できるようにしてほしいと依頼が。

そこでジェシーはまず服、そしてプロレスラーのマスクを収納できるクローゼットを作ることに。獅童や子供たちと相談する中で、「棚の中や外にディスプレーとして置けて、だからテーマパークみたいなそんな感じがいい」とアイデアを詰めていくジェシー。

ジェシーは子供たちが喜ぶような、とっておきの仕掛けをクローゼットに施す。ジェシーが用意したのは、自動車やロボットなどの内部に使用されるモーター。いったいこのモーターを使ってどんなクローゼットに仕上げるのか!?

■助っ人のバッテリィズも感動！ジェシー渾身のぬいぐるみ収納棚

ひとりで黙々と作業を進めていたジェシーのもとに、助っ人として、大ブレーク中のお笑いコンビ・バッテリィズが登場！バッテリィズの寺家は以前「ジェシーの月曜大工」でジェシーにテレビ台を作ってもらったことがあり、そのお礼を兼ねて手伝いに来たのだ。

ジェシーが作ろうとしていたのは、遊び心あふれるぬいぐるみ収納。家族で出かけるたびに買い集めたというぬいぐるみは合計で50体もあり、現在は段ボールにまとめてしまっている状態。

そんなぬいぐるみたちをきれいにディスプレーできるような収納棚を作ろうと、ジェシー、そしてバッテリィズの2人が奮闘！バッテリィズのエースも「めっちゃいい」、「こんなの店にも売っていない」とその出来栄えに感動。ジェシーのこだわりが詰まったぬいぐるみ収納はいったいどんなものに仕上がったのか!?

■プロレス好きの子供たちからのまさかのオーダーにジェシー苦戦!?

夏幹くんからは、大好きなプロレスラー エル・デスペラードの椅子がほしいというかなり難しい依頼が！かつてないお題に、思わずジェシーも「難しい」、「何がある？」と頭を悩ませる。

そこでジェシーは、これまでにない椅子を作るために、丸い木材を使うことに。さらに子供たちがワクワクするような仕掛けも欠かさずに取り入れるジェシー。椅子の色塗りでは、職人たちと悪戦苦闘しながら仕上げていく。果たしてジェシーの奇想天外なアイデアは、夏幹くんたちを喜ばせることができるのか？