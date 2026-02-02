¡Ö¥Ó¥Õ¥©¥¢¥ÕÀ¨¤¹¤®¡×¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÀ®²Ì¤Ë¶Ã¤¡Ö´é¤¬¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¡×¡Ö¤Þ¤¿åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¤¬1·î31Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÀ®²Ì¤ò¼Ì¿¿¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ó¥Õ¥©¥¢¥ÕÀ¨¤¹¤®¡×¡ÈBefore¡É¤Î¼Ì¿¿¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¡Ê3Ëç¡Ë
¡¡¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÖBefore¤Î¼Ì¿¿¤¬¤ª¤â¤í¤¹¤®¤Ê¤Î¤è´ðËÜÅª¤Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÊ£¿ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç¡Ö´ÌµÍ¤á¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÁ°¤Î¼Ì¿¿¥Ñ¥Í¥ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÁ°¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸å¤Î°ã¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ó¥Õ¥©¥¢¥ÕÀ¨¤¹¤®¡×¡Ö´é¤¬¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¡×¡Ö¤Þ¤¿åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó
1988Ç¯6·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¡£¥¤¥Þ¡¼¥´¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£ÉðÅÄÅ´Ìð¡¢°æ¾åÍÛ¿å¡¢ÂçÍ§¹¯Ê¿¤Ê¤É¤Î¤ò¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Ë»ý¤Ä¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¡¢2020Ç¯9·î17Æü¤Ë¤Ï¡Ö½½ÏÂÅÄ¡¦±üÆþÀ¥´Ñ¸÷Âç»È¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@ringochan_0626¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ó¥Õ¥©¥¢¥ÕÀ¨¤¹¤®¡×¡ÈBefore¡É¤Î¼Ì¿¿¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¡Ê3Ëç¡Ë
¡¡¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÖBefore¤Î¼Ì¿¿¤¬¤ª¤â¤í¤¹¤®¤Ê¤Î¤è´ðËÜÅª¤Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÊ£¿ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç¡Ö´ÌµÍ¤á¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÁ°¤Î¼Ì¿¿¥Ñ¥Í¥ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÁ°¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸å¤Î°ã¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ó¥Õ¥©¥¢¥ÕÀ¨¤¹¤®¡×¡Ö´é¤¬¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¡×¡Ö¤Þ¤¿åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó
1988Ç¯6·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¡£¥¤¥Þ¡¼¥´¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£ÉðÅÄÅ´Ìð¡¢°æ¾åÍÛ¿å¡¢ÂçÍ§¹¯Ê¿¤Ê¤É¤Î¤ò¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Ë»ý¤Ä¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¡¢2020Ç¯9·î17Æü¤Ë¤Ï¡Ö½½ÏÂÅÄ¡¦±üÆþÀ¥´Ñ¸÷Âç»È¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@ringochan_0626¡Ë