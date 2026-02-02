『パンチドランク・ウーマン』怜治、こずえを助けバックハグ「沼すぎ」「惚れる」の声（ネタバレあり）
篠原涼子が主演するドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第4話が1日に放送。怜治（ジェシー）がこずえ（篠原）を救う場面に反響が集まっている。（以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。
【写真】ドラマ『パンチドランク・ウーマン』第4話 内通者が発覚
西城（小久保寿人）は、河北（カルマ）に「刑務官の冬木こずえを一週間ほど病院送りにしてほしい」と依頼。すると、河北ら半グレ集団はこずえを殴り、シャワーでお湯をかける。母親から虐待を受けていたこずえは、お湯をかけられたことで過去を思い出していた。
過去にこずえに「一緒に逃げよう」と言った春臣。しかしこずえは、春臣が別の女性と一緒にいるところを見てしまう。春臣は「悪いけど同情しただけだよ。君の人生は僕には重すぎる。逃げるなら一人で逃げろよ」と言い放った。
こずえが過去を思い出す中、「何やってんだお前ら！」と怜治が登場。怜治は河北たちを殴り、こずえを助け出した。怜治はこずえに「大丈夫か？ 泣いてるのか？」と声をかけ、こずえを後ろから抱きしめるのだった。
怜治がこずえを助け出すシーンに、視聴者からは「かっこよすぎて惚れる」「メロメロ」「泣けてきた」「助けに来てくれて良かった」「怜治が沼すぎ」などの声が続出。また、ラストには裏切り者の刑務官が海老原（小関裕太）だと明かされ、「なかなかエグい」「やっぱり」「ほんと苦しい」「君だったのか…」などの声が集まっている。
