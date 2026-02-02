「タワマンの人間関係は希薄」――そんなイメージは誤っているかも知れない。タワマンが立ち並ぶ港区の湾岸エリアでは、区が主導する交流会や保育園のネットワークを通じて昭和の長屋のような濃密なコミュニティが存在しているというのだ。

しかし、お互いの子を預かり合い、共有スペースで頻繁にパーティーを開く親子がいる一方で、マンション内で「孤立」していく家族も生まれているとか。いったいどういうことなのか。

ここでは、中学受験塾の代表を務める矢野耕平氏による『ネオ・ネグレクト 外注される子どもたち』（祥伝社新書）の一部を抜粋。日本一の平均所得を記録する自治体で繰り広げられる子育ての実情に迫る。

港区湾岸エリアに立ち並ぶタワマン群

皆さんはタワマンの住環境についてどのようなイメージを抱くだろうか。

株式会社東京カンテイ「カンテイアイ特集」（2025年1月30日配信）の情報によると、最高階数が20階以上の分譲マンション（これらを「タワーマンション」と定義している）は、2024年末時点で1561棟、41万102戸を数える。これらは都市部に数多く確認され、東京都には497棟（全体の31.8％）、16万780戸（全体の39.2％）がある。

そして、いわゆる大規模なタワマンが東京湾岸部に集中しているのは先述の通りである。中央区では月島・勝どきエリア、江東区では有明・豊洲エリア、品川区では東品川エリア、港区では芝浦・台場・港南エリアがその代表例だ。総戸数で1000戸以上を有するスケールのタワマン群が立ち並んでいる。



港区の湾岸エリアに焦点を当ててみたい。このエリアでタワマンが数多く竣工し、一気にその広がりを見せ始めたのは、いまから17〜18年前くらいである。これらのタワマンはいわゆる運河に囲まれた「埋立地」であることが多く、もともとは工場や倉庫が立ち並んでいた。その土地を都市再生機構や大手デベロッパーなどが取得して、再開発する中で誕生したのである。

いまから20年以上前、2003年に刊行された垣根涼介の小説『ワイルド・ソウル』（幻冬舎）にこんな記述がある。外務省を襲撃した男たちがマシンガンを運河に沈め、隠蔽を図るため、早朝に車でその場所へ向かうシーンである（同書の文庫版より引用）。

〈「速度を落としながら出口の下り坂へと侵入する。下りきった場所が芝浦埠頭の最も西側を走る一般道――海岸通りだ。海岸通りの脇には芝浦運河が平行して走っている。芝浦運河にかかる港栄橋を渡る。 渡りきった最初の角を左折。運河沿いの堤防を走る。 芝浦四丁目の界隈は工場群の密集した中州で、住居地域には指定されていない。工場が閉まった夕方から翌朝の工場が稼動する時間までは、まったくの無人地帯となる。朝早くジョギングや散歩をする人間も、この周辺には存在しない。」〉

東京タワーの高さなんかに驚かない子どもたち

さて、この場所はいまどうなっているのだろうか。

港区芝浦4丁目の再開発と共に2007年、2008年に竣工した「芝浦アイランド」というタワーマンション群が屹立しているのだ。

この「芝浦アイランド」は、分譲棟2棟・賃貸棟2棟の計4棟の総戸数が約4000戸となり、入居者数は約1万名とされている。JR田町駅の芝浦口からすこし歩くとこの4棟が目に入ってくるが、それぞれの最上階が48階、49階と高くそびえるタワマン群は壮観である。驚くのは、同規模のタワマンがこの周辺に林立している点だ。

芝浦の認可保育園で園長を務めていた女性は、こんなエピソードを教えてくれた。

「保育園の遠足で、みんなで東京タワーまで歩いていったのですが、東京タワーの高さに感動しているのは園の職員だけで、子どもたちはまったく興味を示さないのです。子どもたちは高い建物、高いところからの風景はすっかり見慣れているのですよね」

これらの東京湾岸エリアのタワマン群が誕生した当時は、数年内に第一子を授かろうという家庭がかなり多く入居してきたようだ。

同じタワマンに住む母親たちのつながり

当然のことではあるが、タワマンには「昔から代々そこで暮らしている住民」はいない。最近は在日華僑がタワマンの部屋をこぞって新規購入していると言われているが、竣工した当初はそうではなかった。17〜18年前くらいに日本各地からこのエリアに移り住んだ人たち、特にファミリー層中心で構成されていたようだ。

そこで、港区は子育て支援の一環として乳幼児を持つ母親を「つなげる」試みをおこなっている。その一つが「うさちゃんくらぶ」である。

これは、港区が生後2〜3か月の子を持つ保護者たちを保健所の多目的室に集めるという取り組みだ。これに参加したある母親は証言する。

「この地域は、国内のあちらこちらから転居してきた家庭が集まっているので、以前から顔見知りという方はほとんどいません。ですから、保護者、とりわけ乳幼児を持つ母親が友だちを作るのは難しい。それならばと、区が同じ月齢の子を持つ親を一つの会場に集め、それも住所が近い人ごとに席が近くなるように配席し、そこで連絡先を交換する機会を持たせるのです」

そのため、同じタワマンに住む母親たちがわが子の生まれた直後からその人間関係を構築するのは自然なことであると言う。

イメージとは正反対、タワマンは交流が活発

また、港区の湾岸地域のタワマンを居住地として選択する家庭の多くが「共働き世帯」である。聞けば、丸の内までタクシーを飛ばせばあっという間のところに位置しているし、タワマンの敷地内にスーパーがあり、また近隣に民間学童施設なども多く、日常生活や子育てにも便利であることから、ダブルインカムの家庭がこの地域のそんな特性を好んで選択したのではないかと言う。

加えて、このエリアの保護者たちの関係性をさらに濃厚なものにするのは、保育園の存在だという。タワマン在住の母親はこんなことを教えてくれた。

「うさちゃんくらぶからのつながりもそうですが、保育園の6年間の保護者同士の結びつきが大変強固でした。たとえば、乳幼児なんて互いのヘルプなしではなかなか育てられません。そして、子どもたちはみんな同じ小学校へと通うことになります。また、タワマンの特質として、共有スペース、たとえばパーティールームなどが充実していて、先ほどのつながりを軸にして、しょっちゅう家族同士で集まっています」

そう。都心部のタワマンというと人間関係が希薄化しているのではないかという先入観を抱く人たちが多いと思うが、話は正反対なのだ。

かつて、タワマンに入居するある女性と話していたときに冗談っぽく、「タワマンって世間のイメージとは全然違いますね。『縦に伸びている長屋』だと思ってください。内部の住人同士の交流は活発で、噂話なんて一気に広まりますよ」と言われた。

たとえば、コロナ禍で学校が休校を強いられているときなどは、「当番制」で互いの子どもたちをそのご家庭で預かることもあったという。

いまの日本に失われつつある「共同体」が、最先端の街で息を吹き返しているのだ。

タワマン・コミュニティーに属せない人たちは…

しかしながら、このタワマン独特のこういうコミュニティに属すことができないと、途端に「孤立」するリスクが高くなるという。たとえば、わが子がすこし大きくなってからこのエリアに転居してきたとしても、先ほどの自治体の取り組みにも縁がなければ、保育園内での親たちのネットワークと接続できないのである。

一棟のタワマンに数百〜数千戸が入居しているが、その堅牢な構造のせいで、互いの生活音などまったく聞こえない。さらに、どこで何をしているのかが可視化されづらい環境ゆえ、人間関係の基盤が早期に構築できないと、まったくの「他人」になるのだという。

東京湾岸地域にある一棟のタワマンの自治会の運営に携わる男性は語る。

「わたしのマンションでも子育て世代の中には孤立している人たちが確かにいます。そこで、自治会がその人たちにどうアプローチをするかということを結構考えて、いろいろな試みを講じてきました。でも、そういう人たちにとって、良かれと用意した場が何だか面倒くさい、鬱陶しいもののように捉えられる傾向が強かったなんてことがありました。ですから、なかなか上手くいかない。この点は難しいですよね」

「子ども食堂」の試みが失敗に終わったわけとは…

ある女性はタワマンに隣接するスーパーマーケットで、小さな子どもたちがばらばらにお弁当類を購入している様子を見たという。この点が気になった女性が同じタワマンの住民たちの何人かにヒアリングすると、両親共働きで家をほとんど不在にしていて、たった一人、家でテレビを見ながら夕食をとっている子どもたちが予想以上に大勢いることを知ったという。そして、彼ら彼女らの中には、普段家族間の付き合いが皆無で、友人たちとの付き合いも希薄な子どもたちが何人も含まれていることを女性は突き止めた。

これはよくないと考えた女性は早速行動した。タワマン内にある共有スペースを使用して「子ども食堂」を始めたのだ。従来の「子ども食堂」は、貧困家庭に育つ子どもたちの支援的な場として機能しているが、この場合はもちろんそうではない。あくまでも周囲とのコミュニケーションがほとんどない孤立した子どもたちを一堂に集めて「食卓」を囲めば、タワマンで構築された人的つながりの中にその子どもたちを新たに迎え入れることができる。つまり、この子ども食堂をきっかけにして、彼ら彼女らを仲間に引き込むことを主たる目的にしたのである。

ところが、である。

この「子ども食堂」の試みは完全に失敗に終わったと女性は語る。

「夕食のときに誰とも顔を合わさず、子どもが一人で黙々と食べている光景を想像すると何だか寂しいじゃないですか。そう思って子ども食堂をスタートさせたのです。でも、わたしがターゲットにする子どもたち、来てほしいと思っている子たちは誰も顔を出さないのです。子ども食堂のお知らせは確実に伝わっているはずなのに……。そこに来るのは、普段からつながっているご家庭の子どもたちばかり」

そして、女性はある「真実」に気づいてしまい愕然とし、同時に虚しさを覚えたという。

「わたしが当初ターゲットにした子どもたちは、そもそも一人きりで夕食をとることに慣れきっていて、それを別に寂しいとは微塵も感じていない。むしろ動画を見ながら自由にしていられる時間を手に入れているのかもしれない……そういうことに気づいてしまったのですよ」

この話でわたしが再確認させられたのは、ネオ・ネグレクトとはそれを受けている当人も、それと自覚しづらい性質を持つ点である。

それでは、このように親同士との関係性が構築できなかった人、近隣住民との付き合いが希薄な人がネオ・ネグレクトの当事者になるのだろうか。

事はそれほど単純ではない。親が集団でネオ・ネグレクトの行為に加担することが中にはあるという。

