朝ドラことNHK連続テレビ小説『ばけばけ』で、ヒロイン・松野トキ（郄石あかり）の幼なじみで親友のサワを好演している円井わんが脚光を浴びている。

【画像】「お似合いのふたり！」撮影外でも仲良しなサワ（円井わん）と庄田（濱正悟）

本作は怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描いた物語で、2025年9月末に幕を開けた。前半戦では物語の主役であるトキとヘブン（トミー・バストウ）が互いへの気持ちを確かめ合うところまでが描写され、年明けの放送からは晴れて夫婦に。

残り2カ月は、2人が自分たちの心を繋いでくれた怪談の魅力を世に広めていく展開になるのではないだろうか。



（左から）郄石あかり、円井わん（『ばけばけ』公式Instagramより）

「一見するとドライ」なトキとサワの友情

脚本家のふじきみつ彦は番組の制作発表時、「何も起きない物語を書いています」とコメントしていたが、トキのモデルになった明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の妻である小泉セツは波乱万丈な人。

ゆえに蓋を開けてみると想像以上に色んなことが起きているが、劇的に見せないことに長けており、良い意味でくだらない登場人物のやりとりと丁寧な心情描写によって、大きなトピックもあくまで日常の延長線上で起きた出来事として映る。

キャラクターも個性的ではあるが、浮世離れはしていない。完全な善人も悪人も存在せず、それぞれが美点と欠けたところを持っていて、どこか身近に感じる人ばかりだ。特に多くの視聴者が共感を寄せているのがサワである。

元下級武士の娘で、幼い頃から貧しかったサワ。粗末な長屋を脱出するべく、病弱な母を看病しながら小学校の正規教員を目指しており、同じく長屋暮らしのトキとは傷を舐め合って生きてきた。

円井が演じるサワには、長年連れ添ってきた友人としてのリアリティがある。2人は決して「私たち、友達だよね」と確認し合うようなウェットな関係ではないし、サワのトキに対する態度も一見するとドライだ。だけど、トキのことを気にかけていないわけではない。

サワの心根の優しさは、第3週のエピソードで多くの人が知るところになった。

「上手に取り乱せちょるよ」涙を誘ったサワの名場面

生家の雨清水家から、子どもがいなかった親戚の松野家に養女として引き取られたトキ。育ての父と母はそのことを彼女に秘密にしていたが、本人は気づいていた。そのため、産みの父が亡くなった後、トキは一人きりで辛い感情を発散しようとするが、うまくできない。

そこに事情を知ってか、サワがトキのもとへ。「どげして？ どげして、こげな時にいつもおるの？」と聞かれ、「どげしてだろうねぇ」と普段と変わらぬテンションで返すサワ。肩を抱くでも背をさするでもなく、後ろで待機し、トキが「取り乱したいんだけど、取り乱し方が分からんの」と言い、泣き崩れるとすかさず抱きとめる。

そして「上手に取り乱せちょるよ。上手、上手……」と、トキの背中をポンポンと叩くシーンは本作屈指の名場面だ。円井の芝居は絶大な安定感があるのはもちろんのこと、どんな球も受け止めてくれそうな懐の深さを感じさせる。見ているだけでホッとし、自分の大切な友達に会いたくなるのは、きっと筆者だけではあるまい。

『ばけばけ』ヒロインの“第2候補”だった円井わん

円井が朝ドラに出演するのは、映画化で話題となっている『虎に翼』に続いて2度目となる。『虎に翼』には、ヒロイン・寅子（伊藤沙莉）の部下にあたる家庭裁判所調査官の音羽役で終盤から登場。厳格な女性でほとんど感情を見せない役どころだったが、仕事熱心で、不器用ながらも異なる意見に耳を傾けようとする音羽の人柄を、円井が微々たる表情の変化で巧みに伝えていた。

『ばけばけ』には当初、ヒロインオーディションに参加。最終選考まで進み、ヒロインは逃すも親友役でオファーを受けた。制作統括の橋爪國臣は、起用理由について「オーディションでは最終選考まで残っていただいて、ヒロインの次点には、円井さんの名前を書いて局に提出しました。それくらい芝居が素晴らしくて、今回はヒロインに一番近い立ち位置のキャラクターをお願いすることにしました」（※1）とコメント。以前から円井の演技に惚れ込んでいたチーフディレクター・村橋直樹の強い推薦もあったという。

円井は高校卒業を機に、役者を目指して地元の大阪から上京。『コントラ KONTORA』（2021年、アンシュル・チョウハン監督）や『MONDAYS／このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』（2022年、竹林亮監督）をはじめとする多くのインディーズ映画で爪痕を残し、ドラマや商業映画に活動の幅を広げてきた。2024年は飛躍の年で、先述した『虎に翼』に加え、ユーキャン新語・流行語大賞に「ふてほど」のワードで選ばれた『不適切にもほどがある！』（TBS系）でもゲスト出演ながらインパクトを残している。

「トキよりも共感が集まりやすい」もうひとりのヒロイン

そんな円井に与えられたサワは、橋爪が「トキのアナザーサイドのような生き方。もう一人のトキみたいです」（※2）と語る重要な役。特に第16週から第17週にかけては、サワにフォーカスが当てられた。ヘブンと結婚し、長屋生活を脱出したトキ。生活水準が上がり、新聞にも私生活が取り上げられたことで、松江の有名人に。

第17週の副題「ナント、イウカ。」は、そんなトキに対するサワの心境を言い表している。シンデレラストーリーを歩むトキへの嫉妬心、幼い頃からの親友と住む世界が隔たれたことへの寂しさ、心から祝福してあげられない自分を情けなく思う気持ち。ひとことでは言い表せない混沌とした感情を、混沌としたまま提示する円井から目が離せない。それは多くの人が味わったことのある感情であり、もしかしたらトキよりも共感が集まりやすいキャラクターなのではないだろうか。

円井わんの芝居が“脚本を変えた”

「女子が生きていくには身を売るか、男と一緒になるしかない」と言われる時代に抗い、誰にも頼ることなく、自分の力で幸せを掴み取ろうとしてきたサワ。しかし、そんな彼女にも恋の予感が。東京で教師をしていた松江出身の庄田（濱正悟）に正規の教員試験の勉強を教わることになり、頑なだったサワの心に少しずつ変化が現れる。微笑ましいやりとりが続いたが、庄田と結ばれてサワが幸せになるという安易な展開にはならなかった。

サワの今後については、本命と、その対極にある展開が用意されており、最終的に後者が選ばれたそう。そのきっかけは円井の芝居にあり、橋爪は「円井さんの芝居を見ていたら、『そうはならないよね、サワって』と、むしろ我々が気づかされたというか。サワが生きている姿を見て、最初に思っていたキャラクターとは違うかたちで脚本を書き進めました」と語っている（※1）。

物語の展開を左右するほどの影響力を持った円井の芝居。歴代の朝ドラでヒロインの親友役を演じた役者はブレイクするケースが多く、『虎に翼』で寅子の親友・花江を好演した森田望智に至っては、2027年前期放送の『巡るスワン』でヒロインを演じることが決まっている。円井もいつかヒロイン役で朝ドラに帰還するのではないかと期待せずにはいられない。

（苫 とり子）