つくばって、もっと遠いと思っていた。

【画像】ここは“学園都市”ではない…ナゾの廃線「筑波鉄道」跡を写真で一気に見る

何しろその場所は茨城県、常磐線とかが走っている茨城県だ。千葉県より先の茨城県なのだ。

そんなイメージを持っていたから、調べてみて驚いた。つくばエクスプレスに乗れば、秋葉原駅からつくば駅まではたったの45分。あれれ、つくばって八王子よりも近いのか……。

もちろんそれもこれもつくばエクスプレスあってこそ。つくばエクスプレスが開業したのは2005年のことだ。ならば、それ以前はどうだったのだろう。

そう思って古い地図を眺めていたら、つくば市内には「筑波鉄道」というローカル私鉄が走っていたようだ。なるほど、筑波鉄道がつくばエクスプレス以前のつくばの交通機関、ということか……。



ナゾの廃線「筑波鉄道」を辿った先で待っていたものとは？ 撮影＝鼠入昌史

ナゾの廃線「筑波鉄道」の跡をたどる

筑波鉄道は、常磐線の土浦駅から水戸線の岩瀬駅までを結んでいた路線だ。つくばエクスプレスが開業するよりはるか昔の1987年に廃止されている。

その2年前にはつくば万博が開かれ、ちょうど筑波研究学園都市が急成長を遂げている最中のこと。そんな時期に消えたローカル私鉄とは、いったいどんな路線だったのだろうか。

さっそく、痕跡を辿ってみよう。

まずは南のスタート地点から

まずは、筑波鉄道のスタート地点・土浦駅だ。

土浦は、まるで日本の歴史が凝縮されたような町だと思っている。城下町、霞ヶ浦の舟運、近代以降は茨城県南の商都として栄え、軍の町の側面も持った。

戦後はいくつもの百貨店が集まったが、中心市街地空洞化という地方都市の典型的な推移からは逃れられず。それでいて、町そのものが衰退したわけではなくて、幹線道路の交通量はまだまだ多い。土浦の駅ビルもアトレが入って、実に立派なものだ。

……と、そんな町からローカル私鉄が走っていたのである。かつて土浦駅の端っこにあった筑波鉄道のホームはもはやなく、駅舎もすっかり装いを改めている。

ただ、駅を出て少し北に歩けば、すぐに筑波鉄道の廃線跡を確認することができる。

というのも、筑波鉄道の廃線跡はほぼ全区間がそっくりそのままサイクリングロードになっているからだ。

ショッピングモールのそばにある小道

その名も「つくば霞ヶ浦りんりんロード」。鉄道の勾配は10‰程度が関の山で、つまりは平坦だ。それでいて筑波鉄道は約40km。初心者にはハードでも、ある程度慣れた人にはちょうどいいサイクリングロード、ということなのだろう。

廃線跡のサイクリングロードが始まっているのは、モール505という寂寥感が漂うショッピングモールの東端の線路沿い。

ちょうど真上には土浦ニューウェイという高架道路が跨いでいる。つくば万博のアクセス手段として建設された自動車専用道路だ。

開通は1985年だから、2年ばかりは筑波鉄道の列車もニューウェイの下を潜っていたことになる。

ともあれ、このサイクリングロードさえ見つけることができれば、あとはずっと辿っていくだけでいいので楽ちんだ。

雑草に覆われたホーム跡を発見

ほんの少しだけ常磐線に沿って北に走り、ほどなく左にカーブ。そのまま土浦の市街地の中を進んでゆく。

新川という川を渡る手前では国体道路という大通りと交差する。交差地点から南を見ると、ラーメン山岡家の赤い看板が。道路の向かいには紳士服のAOKIの青い看板があって、なかなかのコントラストだ。これが地方都市のロードサイド、というヤツなのだろう。

そんな中を進み、国道と交差するあたりにはホームの跡が。ホームの上はすっかり雑草に覆われてしまっているし、レールなども残っていない。が、ホームが残されているだけでもマシなのだろう。

このホームは、新土浦という駅の跡だ。土浦一高や土浦二高といった高校も近くにあるから、筑波鉄道の現役時代には高校生たちが通学で使っていたのかもしれない。

そのすぐ東側には信号場や車両基地もあったようだ。その敷地は空き地のままになっている。

まだまだ先は長そうだが…

新土浦駅の跡を出ると、その先ですぐに市街地から田園地帯へと移り変わってゆく。多少離れているところもあるが、おおむね国道125号に沿って北を目指す。

虫掛駅・坂田駅・常陸藤沢駅……こうした小駅を経て、サイクリングロードは続く。

せっかくサイクリングロードにしてくれているのだから、ここから先も自転車に乗って走ってゆくのがいちばんいいのだろう。

でも、日頃から自転車に乗り慣れていない身で40kmはさすがにキツい。地図を見ると、周囲にコンビニもなさそうな田園地帯も少なくなさそうだ。そんなところで行き倒れちゃったらもう大変だ。

なので、路線バスを乗り継ぎながら進んでゆくことにした。折良く中間までは関東鉄道バスが走っている。廃止された筑波鉄道の代替バスなのだろうか。

バスに揺られて着いた先には…

国道125号を走るバスにしばらく揺られていると、大きな町が見えてきた。小田という町だ。

そのあたりでバスを降りて町中を歩き、常陸小田駅の跡に向かう。もちろんそこはサイクリングロードになっていて、ホームの跡も残っている。

ただ、駅舎があったであろう場所にはまるで違う建物があった。小田城跡歴史ひろば案内所だ。

常陸小田駅から南に向かってサイクリングロードを少し歩くと、小田城跡という史跡広場があった。小田城は中世にこの地を治めていた小田氏の居城。どうやら、筑波鉄道は小田城の跡のド真ん中を横切っていたようだ。

いまはすっかり史跡として整備されたが、それは廃線後のことだろう。筑波鉄道が開業したのは大正時代。小田城がそこにあったことくらいは分かっていたにしても、史跡だからちゃんとしましょう、みたいなルールはまだなかった時代なのだ。

廃線で本格的な調査ができるようになり、秘められた歴史が明らかに。比べるようなことではないけれど、廃線も悪いことばかりではないのである。

旧筑波町の中心に到着

小田の町の次に筑波鉄道が通っていた市街地は、北条だ。

北条の町は、つくば市に合併してその名が消えるまでは、筑波町の中心だった。常陸北条駅は、2面3線と比較的規模の大きな駅だった。

お客の多さもターミナルの土浦駅に次ぐ。いまではひらがなの“つくば”になったが、漢字の“筑波”の時代にはこの小さな町こそが筑波だったのだ。

町役場もそこにあり、町の真ん中から北に延びるつくば道を辿ってゆけば多気城跡の山の脇を抜け、筑波山の登山口へと続く。そうした町だからなのか、駅舎はなくなっていても常陸北条の駅前の雰囲気は残っている。

駅舎の目の前であろう場所には観光バス会社と駅前旅館。その先にも、どことなく駅前商店街の雰囲気がある。

バス通りの県道とぶつかる交差点には小さな神社があった。筑波山に向かう人が、登山の無事を祈願したのだろうか。

つくばの原点と言える場所へ

常陸北条駅の先では、また田園地帯を間に挟んでその名の通りの筑波駅。つくばエクスプレスはひらがなだが、こちらは漢字の筑波駅。ここでは珍しく駅舎も残っていて、バスの営業所として活用されている。

バス停の名前は「筑波山口」だ。その名の通り、筑波登山の玄関口の駅だった。

ここから、また少し遠いが北条から筑波山を登ってゆけば、その中腹には観光ホテルなどが集まる一角。さらにそこからはケーブルカーやロープウェイが続いてゆく。

そう、“つくば”とは、あの人工的な学園都市のことではなくて、本来はこっち、霊峰・筑波山のことなのである。

筑波山は平安時代から信仰を集めた修験道の山で、いまも筑波山神社が鎮座する。麓の田園地帯のサイクリングロードからは中腹に建つ真っ赤な大鳥居がよく見える。きっと筑波鉄道の車窓からも見えたに違いない。

かつては年間400万人を輸送した

筑波鉄道は、大正時代の1918年に開業した。南北に走って常磐線と水戸線を、そしてその間の小さな町を結ぶ……というのももちろん大きな目的だった。が、何よりいちばんは筑波山の登山客・参詣客輸送だったのだろう。

実際、もっとも筑波鉄道が賑やかだった昭和40年前後には、上野駅から常磐線直通で筑波駅まで走る列車もあったほど。年間の輸送人員は400万人、貨物も扱う観光路線。

いま、筑波山へはつくばエクスプレスのつくば駅から筑波山シャトルバスに乗り継げば、中腹のケーブル・ロープウェイ乗り場まで直行できる。それもいいけれど、ローカル線に揺られて麓の小さな町に着き、そこから歩いて登るのも味があって悪くない。つくば駅と筑波駅、約15km離れている。

およそ40kmの筑波鉄道、筑波駅はちょうどその中間地点だ。残り20kmもサイクリングロードは続く。

が、訪れたのは冬の平日。ほとんどサイクリストの姿は見かけず、買物帰りの地元の人か通学の高校生ばかりだ。クルマは決して走らないサイクリングロード、安心安全の通学路でもあるのだ。

麓の町をさらに北へ

筑波山塊に沿うように、麓の町を南から北へ。桜川市のコミュニティバスを乗り継ぐ筑波駅以北では、真壁という町がいちばん大きい市街地を持っている。市町村合併で桜川市になったが、かつては真壁町。江戸時代初期には真壁藩の城下町だったこともある。

筑波鉄道の真壁駅は、東に真壁城跡、西に市街地に挟まれた場所にある。ホームは2面3線、かなりの規模があったようで、そのままに残されているホームの他はちょっとした公園だ。駅舎はないけれど、ホームに上がる階段なども現役時代の姿を留めている。

真壁駅のホームの上には、巨大な桜の木が4本。大正時代の駅長さんが植えたのだとか。

ホームの上の樹齢100年の桜の木。春に訪れたらさぞかし壮観に違いない。というか、ここに列車がやってくる風景も見たいものだと想像を膨らましてしまう。

終点・岩瀬駅へ

真壁駅から先は、県道41号に沿って小さな集落を繋ぎながら田園地帯を走ってゆく。

北関東自動車道と交差したら右にカーブして、林の中を抜けたらすぐ横にJR水戸線の線路が見えてくる。JR岩瀬駅の南側の広大な空き地がサイクリングロード、そして筑波鉄道の終点だ。

その場所に、筑波鉄道の岩瀬駅があった。水戸線のホームと並んで南側、4・5番のりばを使っていたという。

そんなレールもホームも、ここではすべて取っ払われて、公衆トイレがあるくらいの空き地になった。もう少し、何か終着駅らしい痕跡があってもいいのになあと思わせる、そんな廃線跡の終点であった。

それでも、帰路につこうと岩瀬駅の改札を入って跨線橋を渡ろうとすると、どうやらこの跨線橋は筑波鉄道のホームにまで続いていたようだ。明らかに、壁の様子が違っている。廃線でホームもなくなって、跨線橋が途中で切られてしまったのだろうか。

秋葉原から学園都市の中心までを結んでいるつくばエクスプレス。一方、つくばエクスプレスに先立つ18年前に地図から消えた筑波鉄道は、筑波山の麓をのんびり走るローカル線だった。同じ“つくば”“筑波”でも、どうやら役割はまったく違うようだ。

いまや、つくばといったらつくばエクスプレスとその町だ。が、筑波鉄道の廃線跡のサイクリングロードも、もうひとつの、そして本来の“筑波”を教えてくれるのである。

撮影＝鼠入昌史

