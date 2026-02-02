投手・大谷翔平の“欠場”で「魅力半減」　韓国メディアが憂いた二刀流の封印「WBCは全世界を熱狂させた“叙情詩”を失った」

WBCは“一刀流”で挑むことが決定的となった大谷(C)Getty Images

様々な意見が飛び交う決定が下された。来る3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での大谷翔平の起用法を巡り、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は「彼は投げません」と明言。侍ジャパンでの投打二刀流が“封印”される意向が明らかになった。

【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せた

ロバーツ監督が「彼自身の判断だ」としたが、過去の負傷歴が審査材料となる保険適用などを考慮しても、投げることで生じる負担は小さくない。本人は「ちょっとまだわからない。最後の最後まで調整次第」とけむに巻いたが、今春のWBCでの投打二刀流を実現する可能性は限りなくゼロになったと言えよう。

井端弘和監督の指揮の下、連覇を目指す侍ジャパンにとっても、大谷を先発ローテーションの一角に組み込めない影響は小さくない。この春のキャンプでは代役の見定めが求められそうだ。

無論、ライバルとなる国でも大谷の“二刀流断念”の衝撃は広まっている。韓国紙『IS Plus』は「大谷が一刀流となることは、韓国にとって得になる」と銘打った記事を掲載。今回の発表を速報的にリポートした中で、「まず、『投手・大谷』が日本にいないのは、韓国にとって好材料となり得る」とし、「彼が投手としても出場していれば、韓国にとって攻略しにくい巨大な障壁であったに違いない」と力説した。