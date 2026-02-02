投手・大谷翔平の“欠場”で「魅力半減」 韓国メディアが憂いた二刀流の封印「WBCは全世界を熱狂させた“叙情詩”を失った」
WBCは“一刀流”で挑むことが決定的となった大谷(C)Getty Images
様々な意見が飛び交う決定が下された。来る3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での大谷翔平の起用法を巡り、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は「彼は投げません」と明言。侍ジャパンでの投打二刀流が“封印”される意向が明らかになった。
【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せた
ロバーツ監督が「彼自身の判断だ」としたが、過去の負傷歴が審査材料となる保険適用などを考慮しても、投げることで生じる負担は小さくない。本人は「ちょっとまだわからない。最後の最後まで調整次第」とけむに巻いたが、今春のWBCでの投打二刀流を実現する可能性は限りなくゼロになったと言えよう。
井端弘和監督の指揮の下、連覇を目指す侍ジャパンにとっても、大谷を先発ローテーションの一角に組み込めない影響は小さくない。この春のキャンプでは代役の見定めが求められそうだ。
無論、ライバルとなる国でも大谷の“二刀流断念”の衝撃は広まっている。韓国紙『IS Plus』は「大谷が一刀流となることは、韓国にとって得になる」と銘打った記事を掲載。今回の発表を速報的にリポートした中で、「まず、『投手・大谷』が日本にいないのは、韓国にとって好材料となり得る」とし、「彼が投手としても出場していれば、韓国にとって攻略しにくい巨大な障壁であったに違いない」と力説した。
また、スポーツメディア『STAR NEWS』も「韓国にとって朗報だ」と強調。やはり“投手・大谷”の手強さを伝え、「もしも、我々の代表が東京ドームで大谷を先発で相手にしていれば、より厳しい状況に陥っていたに違いない。彼の“欠場”は韓国にとっては追い風を言わざるを得ない」と分析した。
一方で大会全体として判断し、大谷の投打二刀流断念に肩を落とすメディアもある。『Xportnews』は、「打者・大谷だけでも相手チームに与える圧迫感は相変わらずだ」とした上で、「もちろん彼自身の決断は尊重に値する。だが、それと同時に物足りなさは否めない。野球界は全世界を熱狂させた独歩的な“叙情詩”を失った」と指摘。“投打二刀流”が秘める娯楽的な価値が失われた影響を憂いた。
「大谷がマウンドに上がり、剛速球を投げる姿はWBCを象徴するシーンであり、最高のコンテンツだった。今回のWBCで観客や視聴者が見ることができなくなったのは、単純なピッチングではない。失ったのは、野球がどこまで非現実的であるかを証明してきた二刀流という象徴だ。おそらく単なるチケット販売の減少だけでなく、世界中のファンを熱狂にさせた唯一無二の二刀流の不在は、大会の魅力を弱め、半減させてしまうだろう」
レギュラーシーズンへの負担を考えれば、「投手・大谷」の欠場は必然的ではある。契約社会である米球界において、何よりも優先されるのは、ドジャースと大谷の契約だ。しかし、韓国メディアで叫ばれたように、国際的な関心が高まっているWBCにあって、日本の偉才が投打で躍動する姿を見られないのは、どこか寂しさがある。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]