「地銀の定期預金に500万円。投資はしない」55歳女性が親の介護で実感したお金のこと
All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2025年12月26日に回答のあった、新潟県在住55歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。
同居家族構成：本人、夫（62歳）
居住地：新潟県
住居形態：賃貸
雇用形態：自営業・自由業
世帯年収：本人100万円、夫450万円
現預金：2000万円
リスク資産：なし
現在利用している定期預金は「第四北越銀行のスーパー定期（1年もの）（2026年1月時点で金利年0.25%）に500万円ほど預けています」とコメント。
定期預金は、「今時点で使う予定がないので、老後のために貯蓄しています」と説明します。
現在の資産配分は「現預金が10割」。世間では資産運用に取り組む人が増えているものの「投資信託、株などに投資はしていません。現金を持ちすぎかもと感じたことは一度もない」と言います。
その理由については、「夫婦で歳をとってきたので、いつお互いの身に何が起きるか分からないからです。親の介護や入院を経験して、自分のことと重なりました」と説明します。
また、「私がフリーランスなので収入が不規則な時がある」ために現金を多めに持っていて助かったと感じたとのこと。
今後も引き続き「老後のために現金を増やして安心したい」とコメントを残されていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
手元に「現金・預貯金」はいくらあると安心か、との問いには「500万円あると安心です。主人が仕事できなくなった時に備えてどれくらい生活費を捻出できるか、ここが一番重要だと思います」と回答。
