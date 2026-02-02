¶âµÞÍî¡¢µ®¶âÂ°Áê¾ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¡¥É¥ë¤È±ß¤¬¡Ö¼å¤µÈæ¤Ù¡×¡¢ÄÌ²ßÉÔ°Â¤Ç¶â¤Î¾å¾º´ðÄ´¤Ï·ÑÂ³¤«
¶â¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµ®¶âÂ°Áê¾ì¤ÏµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¾º¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§FOTOGRIN/Shutterstock.com¡Ë
¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤¿µ®¶âÂ°Áê¾ì¤¬µÞÍî¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤ÎÀèÊª¡ÊÃæ¿´¸Â·î¡Ë¤Ç1·î29Æü¤Ë1¥È¥í¥¤¥ª¥ó¥¹¡ÊÌó31.1¥°¥é¥à¡Ë5626¥É¥ë¤ÎºÇ¹âÃÍ¤òµÏ¿¤·¤¿¶âÁê¾ì¤ÏÍâ30Æü¤Ë¤Ï°ì»þ4700¥É¥ëÂæ¤Þ¤Ç²¼¤²¡¢ºÇ¹âÃÍ¤«¤é¤Î²¼ÍîÎ¨¤Ï16%¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÃÍÆ°¤¤¬¹Ó¤¤¶ä¤ä¥×¥é¥Á¥Ê¤Î²¼¤²¤ÏÆ±3¡Á4³ä¤ËµÚ¤Ö¡£¼è°ú½ê¤Î¾Úµò¶â°ú¤¾å¤²¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¤Î¼¡¤ÎµÄÄ¹¤Ë¡Ö¥¿¥«ÇÉ¡×¤È¤â¤µ¤ì¤ë¥¦¥©¡¼¥·¥å¸µFRBÍý»ö¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢ËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿Åêµ¡Çã¤¤¤¬°ìµ¤¤Ë´¬¤Ìá¤µ¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£¶âÁê¾ì¤Î¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡Ê»ÖÅÄÉÙÍº¡§·ÐºÑ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë
[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
¡Ö¥Ç¥£¤Ù¡¼¥¹¥á¥ó¥È¡Êdebasement¡Ë¡¦¥È¥ì¡¼¥É¡×¤È¤Ï
¡¡¶âÁê¾ì¤Î¾å¾º¤ÏºòÇ¯¸åÈ¾¤«¤é²ÃÂ®¤·¡¢¡Ö½ÐÃÙ¤ì´¶¡×¤Î¤¢¤Ã¤¿¶ä¤ä¥×¥é¥Á¥Ê¡¢¥Ñ¥é¥¸¥¦¥à¡¢ÈóÅ´¶âÂ°¤ÎÆ¼¤Ê¤É¤Ë¤âÅêµ¡Åª¤Ê¥Þ¥Í¡¼¤¬¤Ê¤À¤ì¹þ¤ó¤À¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë°ì»þµÞÍî¤·¡¢´í¤¦¤µ¤òÏªÄè¤·¤¿¤³¤È¤ÏÇ¯½é¤Ë¸ø³«¤·¤¿º£Ç¯¤Î¾¦ÉÊÁê¾ìÅ¸Ë¾¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¡£
Ãí¡§¥°¥é¥Õ¤Ï1·î28Æü¤Þ¤Ç¤Î²Á³Ê
¡¡»³¹â¤±¤ì¤ÐÃ«¿¼¤·¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤ÎÁý¤·¤¿µ®¶âÂ°¹âÆ¤¬ËÜ³ÊÅª¤ÊÄ´À°¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡ý´ØÏ¢µ»ö
¡Ú2026Ç¯¤Î¾¦ÉÊ»Ô¾ì¡Û¶â²Á³Ê¤Î8Ç¯Ï¢Â³¾å¾º¤Ê¤ë¤«¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¤ÏÇ¯Ëö4900¥É¥ëÍ½ÁÛ¤âETFÅê»ñµÞÁý¤Ë¤Ï´í¤¦¤µ
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÇã¤¤¤ÎÀª¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡Ææ¤ò²ò¤¯°ì¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡Ö¥Ç¥£¤Ù¡¼¥¹¥á¥ó¥È¡Êdebasement¡Ë¡¦¥È¥ì¡¼¥É¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÄÌ²ß²ÁÃÍ¤Î²¼Íî¤ò¸«±Û¤·¤Æ»ñ»º¤ò°Ü¤·ÂØ¤¨¤ëÆ°¤¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡ÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤¬ºòÇ¯10·î¤ËÇÛ¿®¤·¤¿µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÄÌ²ß²ÁÃÍ¤ÎÄã²¼¤«¤é»ñ»º¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÏÆ±·î¤ÎJP¥â¥ë¥¬¥ó¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¥í¡¼¥Þ¹ÄÄë¤ä¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É²¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Ø¥ó¥ê¡¼8À¤¤¬ÄÌ²ß¤Ë»È¤¦¶â¤ä¶ä¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤·¡¢²ÁÃÍ¤ò´õÇö²½¤µ¤»¤¿»öÎã¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½Âå¤Î¥É¥ë¤ä±ß¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î¿®ÍÑ¤¬ÄÌ²ß²ÁÃÍ¤ÎÍê¤ê¤À¡£¤À¤¬¡¢ºòº£¤Ç¤Ï16À¤µª¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤ËÂ¤Ê¾¶É¤ÎÀ½Â¤Ç½ÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑ´íµ¡¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥Í¡¼¤Î¶¡µëÎÌ¤ÏËÄÄ¥¡£ÄÌ²ß¤Î²ÁÃÍ¤Ï´õÇö²½¤·¤¿¡£Åê»ñ²È¤Ï»ñ»º²ÁÃÍ¤¬ÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤´¤¦¤È¶â¤ä¶ä¤Ê¤É¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¡£
¶â¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¿¡Ö5¤Ä¤ÎÍýÍ³¡×
¡¡ÊÆ¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡ÊWSJ¡Ë»æ¤Ï1·î22Æü¤Îµ»ö¡Ö¶â¤¬5000¥É¥ë¤ËÇ÷¤ë5¤Ä¤ÎÍýÍ³¡×¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Ç¥£¥Ù¡¼¥¹¥á¥ó¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥É¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ìÍÞÀ©¤äºÄÌ³ºï¸º¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÄÌ²ß¤Î²ÁÃÍ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡WSJ¤¬µó¤²¤¿5¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï
¡¥Ç¥£¥Ù¡¼¥¹¥á¥ó¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥É
¢¡ÊÊÆÀ¯ºö¶âÍø¤ÈÄ¹´ü¶âÍø¤Î¡Ë¶âÍø¤ÎÄã²¼
£Ãæ±û¶ä¹Ô¤Î¹ØÆþ
¤³ä¹â¤Ê³ô²Á
¥¡Ê¶â²Á³Ê¾å¾º¤Î¡Ë¥â¥á¥ó¥¿¥à
¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¸åÈ¾¤Ë¤Ï¶â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶ä¤ä¥×¥é¥Á¥Ê¡¢¥Ñ¥é¥¸¥¦¥à¤È¤¤¤Ã¤¿µ®¶âÂ°Á´ÈÌ¤¬¥Ç¥£¥Ù¡¼¥¹¥á¥ó¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥É¤Î¼õ¤±»®¤ä¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤òÄÉ¤¦Åêµ¡¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶â»Ô¾ì¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤ÐÄÌ²ß²ÁÃÍ¡¢¤È¤ê¤ï¤±´ð¼´ÄÌ²ß¥É¥ë¤ÎÃÏÈ×ÄÀ²¼¤ËÈ÷¤¨¤ë¹ÔÆ°¤ÏÀÎ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¶âÅê»ñ¤ÎÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÄÂç¤Ê¶âÍ»»ñ»º¤ò»ý¤ÄÅê»ñ²È¤¬¡Ö¥Ç¥£¥Ù¡¼¥¹¥á¥ó¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥É¡×¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÆ°¤½Ð¤»¤Ðµ®¶âÂ°»Ô¾ì¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï·å°ã¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ñÆâ¤ÎSNSÅê¹Æ¤ò¸«¤Æ¤âÉáÃÊ¤Ï³ô¤äFX¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëÅê»ñ²È¤¬¶â¤ä¶ä¤ÎÁê¾ìÆ°¸þ¤òÀ¹¤ó¤Ë¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶â¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥«¥¦¥ó¥·¥ë¡ÊWGC¡Ë¤Î½¸·×¤Ç¸½Êª¤Î¶â¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤Î»Ä¹â¤Ï25Ç¯¤Ë801¥È¥óÁý¤¨¡¢Áý²ÃÎÌ¤È¤·¤Æ¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤¬¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿20Ç¯¤Î892.5¥È¥ó¤Ë¼¡¤°µ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡20Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¹ñºÝÁê¾ì¤ÏÇ¯Ê¿¶Ñ¤Ç2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ñ¶âÎ®Æþ³Û¤Ç¸«¤ë¤È25Ç¯¤Ï886²¯¥É¥ë¡ÊÌó13Ãû8000²¯±ß¡Ë¤È20Ç¯¤ò79%¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¶â¤ËÅê»ñ¥Þ¥Í¡¼¤¬·²¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿È¿Æ°¤â¤¢¤êº£²ó¤ÎµÞÍî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¶âÁê¾ì¤Ï²¼Íî´ðÄ´¤ËÅ¾¤¸¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦Ã±½ã¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡Ö²õÌÇÅª¤Ê¥«¥ª¥¹¡×¤Ê¤é¶â²Á³Ê¤Ï1Ëü4500¥É¥ë¤âË½Æ
¡¡ºòÇ¯¸åÈ¾¤«¤é¤Î¾å¾º¤¬¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É°ãÈ¿¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾å¾º¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿Í×°ø¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¡£¡Ö¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤Ï¡¢Íø²¼¤²¤òÌÀ³Î¤ËÍ×µá¤·¡¢´üÂÔ³°¤ì¤ÎFRBµÄÄ¹¤ËÇ¦ÂÑ¤Î¤«¤±¤é¤â¼¨¤µ¤Ê¤¤ÂçÅýÎÎ¤ò¤âËþÂ¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊWSJ»æ¡Ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¤Ê¤É¤ÎÊÆ·³ÀïÎÏ¤òÃæÅìÃÏ°è¤Ë½¸·ë¤µ¤»¡¢¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Ï¶ÛÇ÷¤ÎÅÙ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¸ß´ØÀÇ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ²¤½£½ô¹ñ¤Î´Ö¤ÇÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÎÎÍ¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¡Ë¤ò¤á¤°¤ëÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Î¶¼¤·¤Ç·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎÇ¯¶â´ð¶â¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥«¡¼¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÊÝÍ¤¹¤ëÌó1²¯¥É¥ë¤ÎÊÆ¹ñºÄ¤òÇäµÑ¤¹¤ë·×²è¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¶â¤ÏÀ¯¼£Åª¤ÊÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎºâÀ¯ÉÔ°Â¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²¤½£Á´ÂÎ¤Ë¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡²¤½£¤Ç¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎÇ¯¶â´ð¶â¤Ë¤è¤ëÊÆ¹ñºÄÇäµÑ¤Î¤Û¤«¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÃæ±û¶ä¹Ô¤¬¶âÊÝÍÎÌ¤ò¸½ºß¤Î550¥È¥ó¡Ê¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡áIMF¤Ø¤ÎÄ¾¶áÊó¹ð¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï543¥È¥ó¡Ë¤«¤é700¥È¥ó¤ËÁý¤ä¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥ê¥¹¥¯¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¤Î¿·Â¼Ä¾¹°¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡Ö²áµî¤ÎETF¤ä¶â½àÈ÷¤Î»Ä¹âÊÑÆ°¤ò¤â¤È¤Ë²óµ¢Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î150¥È¥óÀÑ¤ßÁý¤·¡Ê¹ØÆþ¡Ë¤À¤±¤Ç¶â²Á³Ê¤ò110¥É¥ë²¡¤·¾å¤²¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¿·Â¼»á¤ÏÊÆ¥É¥ë¤¬´ð¼´ÄÌ²ß¤ÎÃÏ°Ì¤ò´°Á´¤Ë¼º¤¦¤è¤¦¤Ê¡Ö²õÌÇÅª¤Ê¥«¥ª¥¹¡×¤Ë´Ù¤ë¥±¡¼¥¹¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö²¤½£½ô¹ñ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÊÆ¹ñºÄÁ´¤Æ¡Ê540Ãû±ßÁêÅö¡Ë¤ò¶â¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¶â²Á³Ê¤ò1Ëü4500¥É¥ë¤âË½Æ¤µ¤»¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¶â»Ô¾ì¤«¤é¸«¤ë¤È°ì½ï¤ËÆàÍî¤ÎÄì¤Ë¸þ¤«¤¦¥É¥ë¤È±ß
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¥«¥ª¥¹¤ÏÃ¯¤âË¾¤Þ¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÊÆ¹ñºÄ¤ÎÊÝÍ³Û¤ò¸º¤é¤·¡¢¶â½àÈ÷¤òÁý¶¯¤¹¤ëÆ°¤¤ÏÀ¤³¦¤ÎËÛÎ®¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÆ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ë²¤½£¤Ë¶¼¤·¤ò¤«¤±¡¢ÊÆ²¤¤ÎµµÎö¤¬¿¼¤Þ¤ë¸½¾õ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÄøÅÙ¤Ï¤É¤¦¤¢¤ì²¤½£¤ÎÊÆ¹ñºÄÇä¤ê¡¢¶â½àÈ÷¤ÎÁý¶¯¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¸½¼ÂÅª¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤â¾õ¶·¤Ï»÷¤¿¤ê´ó¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯ºö¤ä¿©ÉÊ¤Î°ì»þ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥íºö¤Ï¹ñºÄ»Ô¾ì¤ÇºâÀ¯¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò¹â¤á¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤¬¾å¾º¡£±ß°Â¤â²ÃÂ®¤·¤ÆÆüÊÆ¤ÎÄÌ²ßÅö¶É¤¬¥ì¡¼¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ê¼è°ú¾õ¶·¤Î¾È¹ç¡Ë¤Ç²¡¤·Ìá¤¹¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç°ì»þ1¥É¥ë152±ßÂæ¤Þ¤Ç±ß¹â¤¬¿Ê¤ó¤À1·î28Æü¡¢ÅÄÃæµ®¶âÂ°¹©¶È¤¬È¯É½¤·¤¿¾®Çä²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤ÏÁ°ÆüÈæ¤Ç1¥°¥é¥à311±ß¹â¤¤2Ëü7985±ß¤ÈºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¶âÀèÊª¤ÎÃæ¿´¸Â·î¡Ê4·îÊª¡Ë¤¬ºÇ¹âÃÍ¤òµÏ¿¤·¤¿29Æü¤Ë¤Ï¡¢¸á¸åÈ¯É½¤Î¾®Çä²Á³Ê¤¬3Ëü248±ß¤È½é¤á¤Æ3Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡Ä¹´ü¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¶â»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥É¥ë¤È±ß¤¬¸ß¤¤¤Ë¡Ö¼å¤µÈæ¤Ù¡×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤ËÆàÍî¤ÎÄì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯12·î16Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹ÅÅ»ÒÈÇ¤Îµ»ö¤Ï5±ß¶Ì¤Î¡Ö»þ²Á¡×¤¬5±ß¤òÄ¶¤¨¡¢10±ß¶Ì¤â9±ß¼å¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¹Å²ßÀ½Â¤¤Ë»È¤¦Æ¼¤ä¥Ë¥Ã¥±¥ë¡¢°¡±ô¤Ê¤É¤Î¶âÂ°²Á³Ê¤¬³ÛÌÌ¤ÈÊÂ¤Ö¿å½à¤ò¾¦ÉÊ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¿å½à¤òÄ¶¤¨¤ÆÁÇºà²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¹Å²ß¤¬ÍÏ¤«¤µ¤ì¡Ê¥á¥ë¥È¡Ë¡¢ÁÇºà¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
Ë¡Î§°ãÈ¿¤À¤¬¡¢100±ß¶Ì¤òÍÏ¤«¤·¤¿¤Û¤¦¤¬²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë
¡¡¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ÖË±Ñà100±ß¶Ì¡×¤ä¡Ö°ðÊæ100±ß¶Ì¡×¤Ë¤Ï¶ä¤¬60%¡ÊÂ¾¤ËÆ¼30%¡¢°¡±ô10%¡Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ç¤â100±ß¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¤À¡£¹Å²ß¤Î½Å¤µ¤Ï4.8¥°¥é¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ä¤ÎÎÌ¤Ï2.88¥°¥é¥à¡£¶äÁê¾ì¤ÏµÞÍî¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢80Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿¥Ï¥ó¥È¹âÃÍ¡Ê52¥É¥ëÂæ¡Ë¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÇºà²ÁÃÍ¤Ï¶ä¤À¤±¤Ç1000±ß¤òÄ¶¤¹¡£
¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ÖË±Ñà100±ß¶Ì¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§Desroziers Allan/Shutterstock.com¡Ë
¡¡ÄÌ²ßÂ»½ýÅù¼èÄùË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÄÌ²ß²ÁÃÍ¡Ê³ÛÌÌ¡Ë¤È¶âÂ°¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇºà²ÁÃÍ¤¬µÕÅ¾¤·¡¢ÄÌ²ß¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¸½Âå¤Î¥Ç¥£¥Ù¡¼¥¹¥á¥ó¥È¤¬¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÄÌ²ß¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¶âÁê¾ì¤Î¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤¬Â³¤¯¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡¢¥É¥ë¤Ê¤É¤ÎÄÌ²ß¤¬²ÁÃÍ¤ÎÎô²½¤ò»ß¤á¡¢¿®Íê¤ò²óÉü¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢¨¼ÂºÝ¤ÎÅê»ñ¤äÇäÇã¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤ÈÀÕÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¡§»ÖÅÄ ÉÙÍº