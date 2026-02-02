現役JK・日比谷萌甘、ビキニ姿で弾けるフレッシュボディ 昨年グラビアデビューし話題
アイドルグループ「シャルロット」のリーダー・日比谷萌甘（18）が、2日発売の『週刊プレイボーイ』7号（集英社）のグラビアに登場する。
【写真】憂いのある表情で…奥行き感じるグラビアを披露した日比谷萌花
現役女子高校生ながら、昨年グラビアデビューし、『週刊少年サンデー』の表紙を飾るなど、さまざまな雑誌を席巻した日比谷。今回も、ビキニなどの衣装で、T157・B83・W63・H88の弾けるフレッシュボディを披露している。
同号の表紙&巻頭グラビア&DVDには七瀬なな、そのほか竹中知華、岸明日香、山本杏、高島江梨奈、佐山すずかが登場する。
