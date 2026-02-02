2月1日、高知競馬場で行われた5R・黒潮スプリンターズカップ（4歳上・ダ1300m）は、宮川実騎乗の9番人気、ウインザナドゥ（牡8・高知・打越勇児）が勝利した。3/4馬身差の2着に1番人気のミスズグランドオー（牡8・高知・目迫大輔）、3着にロレンツォ（牡8・高知・田中守）が入った。勝ちタイムは1:22.7（良）。

2番人気で落合玄太騎乗、ポリゴンウェイヴ（牡6・浦和・小久保智）は、4着敗退。

レース序盤、浦和ポリゴンウェイヴが先行、ロードレイライン、ミスズグランドオーと続いて先団を形成。ウインザナドゥは中団の後方で進行。ハイペースで進むポリゴンウェイヴにミスズグランドオーが外から並びかけつつ最終コーナーを通過。僅かに抜け出したミスズグランドオーにポリゴンウェイヴが懸命に食らいつく中、最内から外に持ち出したウインザナドゥがゴール前で快心の末脚を発揮。一気に差し切り勝ちを決め、鞍上の宮川実騎手が渾身のガッツポーズで歓びを表現した。

「リズムを大事に乗った」

1着 ウインザナドゥ

宮川実騎手

「先団はもう見えないくらいの位置にいたので、あまり意識せず馬のリズムを大事にという気持ちで乗っていました。4コーナーを回る時に先頭が射程圏にいるのが見えて、しっかり交わしきってくれたので本当に良かったです。3コーナーで前のグッドウッドガイに付いていく形で経済コースをとっていこうと思ったのは判断が良かったのかなと思います。昨年は怪我もあったので、ここからは怪我なくファンの皆さんによいパフォーマンスが見せられるよう頑張っていくので、応援よろしくお願いします」

ウインザナドゥ 42戦12勝

（牡8・高知・打越勇児）

父：ハーツクライ

母：コスモアクセス

母父：ロージズインメイ

馬主：ウイン

生産者：コスモヴューファーム

【全着順】

1着 ウインザナドゥ

2着 ミスズグランドオー

3着 ロレンツォ

4着 ポリゴンウェイヴ

5着 グッドウッドガイ

6着 オメガレインボー

7着 キクノルメイユール

8着 ビオグラフィア

9着 ナムラボス

10着 ベラジオゼロ

11着 ロードレイライン

競走除外 ヘルシャフト