金正恩体制の聖地とされる白頭山一帯の三池淵観光地区では、氷点下30度近い厳寒の中でも建設工事が続けられており、動員された突撃隊員の間で凍傷にかかる事例が相次いでいるという。デイリーNKの内部情報筋が明らかにした。

昨年12月、金正恩総書記は三池淵ホテルの竣工式に出席した。報道映像では、愛娘のジュエ氏と終始身体を寄せ合う姿が強調され、国家行事としては異様な父娘の密着演出が目立っていた。



しかし、その華やかで“異様”な演出の裏側で、建設現場に対する締め付けは一層強まっていた。

両江道の消息筋によると、竣工式後、党中央から「冬季であっても工事を遅らせてはならない」「寒さを理由に建設速度を落とすことは許されない」との指示が下達され、各建設現場では厳寒下でも工事の継続が求められているという。

一方で、防寒物資の支給は著しく不足している。支給された手袋は、指が露出するほど擦り切れたものが多く、冬用靴が行き渡らないため、夏靴で作業を強いられる隊員もいるとされる。このため、手足に凍傷を負うケースが後を絶たない。

さらに、現場には常駐の医療スタッフが配置されておらず、突撃隊が保有する応急医薬品もほぼ皆無の状態だ。凍傷を負っても、短時間の休憩以外に十分な治療は受けられず、症状が重い場合にのみ代替人員が手配され、作業から外されるのが実情だという。

こうした状況に対し、突撃隊員の不満は高まっているが、現場では依然として速度優先の姿勢が貫かれている。地元住民の間でも、完成後の主な利用者が外国人観光客や幹部層に限られ、一般住民への恩恵が乏しいとして、観光地区開発そのものに懐疑的な見方が広がっている。