「土曜と日曜を等しく過ごすのは凡人」松下幸之助が編み出し、世界の一流も実践《土日使い分け休暇法》が超有益だった

働き方改革の一環として、仕事と生活を均衡させる「ワーク・ライフ・バランス」という考え方が日本では進められている。だが、世界の一流は「ワーク・ライフ・ハーモニー」、すなわち、仕事と生活をうまく統合して調和させることが、仕事と生活の向上につながると考えているという。

元マイクロソフト社役員でクロスリバー代表取締役を務め、「休み方改革」を唱える著書『世界の一流は「休日」に何をしているのか』をもつ越川慎司氏らが解説する。

土曜はチャレンジ、日曜はリフレッシュ

何かに没入するという意味では、芸術・音楽鑑賞を楽しむ人も多い。元ドイツ首相のアンゲラ・メルケルは、在任中も登山のほかオペラ鑑賞をして休日を過ごした。

「幅広い分野の知識を得ることで論理的思考力や想像力が身につき、物事を多角的に考える能力を養うことができます。また、主に右脳に刺激を与えることで想像力や発想力を高め、平日の作業効率を高めようと準備しているのです」（越川氏）

まさにワーク・ライフ・ハーモニーの実践と言えるが、彼らの意識していることは他にもある。自己肯定感ではなく、「自己効力感」をアップさせることだ。

「自分ならば困難な仕事もなんとかこなせる」という自信が自己効力感であり、新しい料理にチャレンジして小さな達成感を得たり、ヨガなどで自己省察の時間を持つことで、それは身につくという。

休日にチャレンジばかりしていたら疲れてしまうと思うかもしれないが、そんなことはない。世界の一流は、土曜と日曜を独立した休日と考えて使い分けているのだ。

「経営の神様と言われた松下幸之助は、『一日休養、一日教養』を唱えて週休2日制を導入するきっかけをつくりましたが、世界の一流も同じ考え方をしています。土曜は『チャレンジデー』と位置づけて、趣味だけでなく興味のあるセミナーに参加するなど、未体験のことに挑戦する。かたや日曜は『リフレッシュデー』と考えて、運動や読書、瞑想などで、身体と心、脳のリフレッシュを図っています」（越川氏）

休み方を自分で「創造」せよ

アップル創業者のスティーブ・ジョブズは、土曜はハイキングに出かける一方、日曜は自宅で瞑想することで、自分を見つめ直した。また実業家のイーロン・マスクは、土曜は自分で飛行機を操縦する趣味を楽しみ、日曜は読書をして過ごす。

「アマゾン創業者のジェフ・ベゾスは土曜に趣味の乗馬を楽しみ、日曜には歴史やSF、科学や自己啓発などあらゆる分野の本を読むことで、ビジネスチャンスを模索しています」（越川氏）

土日のあいだに複数の休養タイプを実践するために、休み方を自分で「創造する」ことが最も重要なのだ。

「インドアばかり、アウトドアばかりの極端な休みは、かえって疲れます。家にいて料理をつくるのが趣味の人も、離れた魚市場に出かけて歩き回りながら食材を買い、美しい盛り付け方を工夫し、親しい友人を呼んで振る舞うなど、いくつもの楽しい休養方法を付け加えることで相乗効果が生まれます。ネガティブな気分ではより疲れを感じやすくなるので、気持ちを沈ませないことも大切です」（早稲田大学スポーツ科学学術院教授で精神科医の西多昌規氏）

睡眠、読書、運動、触れ合い……今から実践すればいつしか「休養の達人」となり、人生はますます華やぐ。

「週刊現代」2026年2月2日号より

