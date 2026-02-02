¡ÖÄÉ¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤«¤éÄÉ¤¦Î©¾ì¤Ë¡×¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦¿·ßÀÎ©Ìé¤¬¥ß¥é¥Î¤ËÅþÃå¡¡ºÊ¡¦µÈÅÄÍ¼Íü²Ö¤«¤é¡Ö·ë²Ì¤è¤ê¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·ßÀÎ©ÌéÁª¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö1Æü¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤±¡¢¸½ÃÏ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿
¿·ßÀÁª¼ê¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¡¢¤¢¤È2½µ´Ö¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤¿¡£¥ß¥é¥Î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËºÇ½ªÄ´À°¤·¤¿¾å¤ÇÄ©¤á¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾õÂÖ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥ß¥é¥Î¤ÎÉ¹¤¬¤É¤ó¤ÊÉ¹¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤³¤Ë¾å¼ê¤¯¥¢¥¸¥ã¥¹¥È½ÐÍè¤ì¤Ð¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈºÇ½ªÄ´À°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤ò¤¢¤È2½µ´Ö¤Ç¤·¤¿¾å¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¤¿¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö·ë²Ì¤Ï¸å¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¤³ê¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤¢¤ì¡¢¤Þ¤º¤ÏÁ´³«¤Ç³ê¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ßÀÁª¼ê¤ÏÁ°²ó¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢500¥á¡¼¥È¥ë¤¬20°Ì¡¢1000¥á¡¼¥È¥ë¤â21°Ì¤Î·ë²Ì¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç´é¤Î¹üÀÞ¤Ê¤É¤ÎÂç¤±¤¬¤ò¤¹¤ë¤â¡¢·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØ¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°²ó¤ÎËÌµþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÄÉ¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Î©¤Á°ÌÃÖ¤ÇÎ×¤ó¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öº£²ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀµÄ¾º£¥·¡¼¥º¥óÉ½¾´Âæ¾å¤¬¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢É½¾´Âæ¾å¤¬¤ì¤½¤¦¤Ê¼ê±þ¤¨¤â¤¤¤Þ¤¤¤ÁÄÏ¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¡£ÄÉ¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤«¤éÄÉ¤¦Î©¾ì¤Ë¤³¤Î4Ç¯´Ö¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¿¤À¼«Ê¬¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÀ¤³¦¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤À¤±¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¤³ê¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤¢¤È2½µ´Ö¤Ç»Å¾å¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¿·ßÀÁª¼ê¡£ºÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¡¢¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÎµÈÅÄÍ¼Íü²ÖÁª¼ê¤«¤é¤â¡Ö·ë²Ì¤è¤ê¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤¹¤´¤¤¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤»¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£