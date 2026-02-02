プロ6人が教える“簡単ですぐに上達できる秘訣”！編集部が厳選したレッスン集

1年間、５００ページを超えるレッスンのなかから「この内容はとくによかった」と思うレッスンを編集部員が厳選。自信をもってオススメする上達法をぜひご覧ください！

体の正面でテーブルの上をなぞれるスイングは超万能！

クラブを上体に対して直角、直立した状態ではクラブを地面と平行に振るのが基本

どの番手でも、どんなクラブでも打ちこなせるスイングは存在します。芯でヒットして真っすぐ飛ばすのはインパクトが肝心で、そのときのクラブの入り方は、極端なアッパーでもダウンブローでもなく“レベルブロー”が万能。

これは前傾するとイメージしにくいので、まずは直立した状態で体の前にあるテーブルの面をなぞるように振ってください。

切り返しや軌道がうんぬんではなく、単に体の正面、ボールの前後をクラブが通過するとき、クラブを地面と平行に動かすことができているのがシンプルスイングの基本。クラブに搭載された機能を利用する、発揮させる「道具に仕事をさせる打ち方」にもなります。

上体を前傾させるのがゴルフスイング。前傾しても直立した状態でのヨコ振りを再現しよう

ミートできない、球が曲がる原因は、上体の前傾角度にそったヨコ振りが崩れているから。上から入る軌道は外から鋭角に（写真左）、下から入る軌道は内からあおるように（写真右）クラブが入ってしまう

編集部コメント

芯でヒットして真っすぐ飛ばすのは「レベルブロー」のスイングが万能で、そのために〝テーブル〞をイメージさせるのは、さすがはどんなクラブでも打ちこなしてしまう試打の達人・石井良介プロ。これがクラブに仕事をさせる〝シンプルスイング〞の基本にもなるそうです。

骨盤をズラさずに〝抜重〟してから地面を蹴る

抜重によって沈み込むことで、地面を強く蹴りながら打てる。

蹴る力を大きくするためにも抜重を使う切り返しを覚えよう

飛距離を伸ばす下半身の使い方としては「地面反力」を利用します。もはや市民権を得ている飛ばしテクですが「意識しても地面をうまく蹴れない」という人も。インパクトに向かって地面を蹴るにはコツがあります。それは切り返しで“抜重”することです。

“抜重”とは、読んで字のごとく「重さを抜く」ですが、強く蹴るためには一瞬、足圧を抜いてトップで沈み込む必要がある。そのポイントは骨盤の位置と傾きにあるので、ポイントを押さえてマスターしてください。

骨盤は「地面と平行」上体は「骨盤の上」にある

骨盤の向きは「地面と平行」、位置は「上体の真上」にないと切り返し時に足圧を抜いて沈み込めない（×）。スイング軸と骨盤を傾けずにトップを作るのが○。「抜重すると両ヒザの間隔が広がり、重心が低くなるためフットワークが使えるようになる。これも飛距離アップにつながります」（石井）

編集部コメント

体の動かし方に詳しい石井忍プロらしいレッスン。地面反力を使うために足をむやみに蹴り上げる人は多いですが、その前の「抜重」にフォーカスし「蹴りたい」を確実に行なうための準備動作を丁寧に解説。重さや圧を抜きながら打つ切り返しに、トライしてみましょう。

ゴルフクラブは“円運動”で動かすもの

「スイングは円弧を描く」というのは承知のうえでしょう。しかし、ポジションによってはクラブや体が“円運動”していない人が多くいます。とくに切り返しでは「直線的に動く」ことがあり、これが弾道や球質に大きな悪影響を与えてしまう。“線”ではなく“ 円”の動きで切り返しましょう。

“円”に沿って切り返す

円を描いて流れるようにスムーズに動くのは手元やクラブだけでなく、じつはさまざまな円運動が行なわれる。ヘッドスピードは自然と上昇。ボールをつかまえながらミートできる効果もある

【×】“目標方向”に向けて切り返す

体ごと手元を目標方向に引っ張る切り返し。グリップを強く握ってしまいがちで、振り遅れてフェースが開き、飛ばないヒール下でヒットしやすい

【×】“ボール”に向かって切り返す

ボールに向かって直線的に切り返すと、ヘッドを振り戻して追いつかせようとする余分な動きが入る。ヘッドが大きく返りすぎたり、右足体重にもなりがち

編集部コメント

クラブを速く振ろうとしても、まったく速くならない原因が、トップからインパクトにかけて手元やクラブを「直線的に動かしているため」で、それが振り遅れにつながっているとは……。〝円〞を描く切り返しを試したら、ヘッドスピードが簡単にアップしました！

ヘソ下「加力」、ヘソ上「脱力」でアドレスが安定！

アドレス時の力感は、上半身は脱力しつつも下半身は適度に加力し、地面をしっかりつかんでいるような「ハリ感」があるのが理想です。重心を落とすことで土台を安定させ、地面とのコネクションを強くする。同時に、上半身はいつでも動き出せる状態を作ることで始動がスムーズに。

そして、スイング全体もスムーズな動きへとつながっていきます。アマチュアは上半身に力が入りがちなので、前傾姿勢をとったら重力にまかせて腕を「ダラーン」とぶら下げるイメージを意識的にもってください。

前後左右から押されても微動だにしない力感が理想

アドレス時は、どの方向から押されても、ビクともしないのが下半身の力感の理想。逆に上半身、とくに腕はどの方向へも動き出せるくらい脱力してほしい

編集部コメント

スイング時の各ポジションでの力感、力を「入れる（加力）」と「抜く（脱力）」の正解を解説してくれた山形プロ。とくに、アドレス時の力加減は「ヘソの下と上」に分けての解説がわかりやすくて、そのとおりの力感で構えたら、スイング全体がよくなりました！

「胸の動き」で振り子を加速させる！

ヒモをたわませない（写真左）

水を入れたペットボトル（写真右）

スイングのリズムをよくするためには、２つの振り子を別々に理解することが必要です。

まず１つめは「体の振り子」。これは手首を使わずに体を揺らし、ボディターンでクラブを振る動きだと考えてください。ただし、ただクラブを左右に揺らすだけでなく、スムーズに加速させることがポイントです。

これを体感するには、ペットボトルにヒモをつけた振り子を使うのがわかりやすいでしょう。ヒモの先端を胸の中心に固定し、手は使わずに体を揺さぶってペットボトルを加速させます。動きの動力は体の揺さぶりですが、ペットボトルを加速させるには、体とペットボトルが引っぱり合うような逆方向の動きが必要になります。この「体とクラブの引き合い」こそが１つめの振り子のカギです。

始動は「揺らす動き」でＯＫ

静止した状態から始動の最初のひと振りは、単純に揺らす動きでOK。そこからボトルを加速させるために「引き合い」が必要になる

「片足素振り」と同じバランスの取り方

迷ったら片足立ちで振ってみて！

片足立ちでスイングしたときのバランスの取り方と同じで、クラブと逆方向に重心を移動させるのがポイント

手を使わない「ボディターン」

腕も手首も使わずに、体の動き、クラブだけを振り子のように振る。ただし、ヘッドは加速させることが大事

【×】体とボトルを同じ方向に揺すると加速しない

体を揺らす動きがペットボトルを振る方向とそろってしまうと、ペットボトル自体は揺れるが加速していかない

編集部コメント

「遠心力との拮抗」を体感できるとてもいいドリル。クラブを振り回してしまいがちなアマチュアにとっては、体幹の動きで効率よくクラブを加速させるいい練習になるし、手打ちも防げる。2つめの振り子は「クラブの振り子」でしたが、まずはペットボトルからですよ！

ランダムに置いたボールを全球ミート！

適当でいいのでボールを５、６個、マットの上に並べてください。ふだんのボール位置より右や左、手前や奥にランダムに置かれてＯＫですが、これらのボールを全球ミートして打つのが“当て感”を磨く練習になる。ボールがどこにあっても、意図どおりにクラブを動かす訓練になるのです。

また、本来は体とボールの距離はつねに一定が理想ですが、ラウンド中は球位置をズラして球筋を変えることもあるし、急傾斜などではボールに近づく、遠ざからないと打てないときもある。それでもミートできる能力を身につける練習にもなります。

普段のボール位置よりも、近くても遠くてもミートしたいが「その間合いでうまく打つスイングをマスターするのではなく、大事なのは〝狙ったところにクラブを動かす〟。その感覚を磨くのが目的です」（柳橋）

ランダムに置いたボールは打ちやすいものからではなく、ベアグラウンドなどの芝が薄いライで有効なインパクトの仕方になる「手前にあるボールに当たらないようにヘッドを鋭角に入れる」も行なおう

編集部コメント

「短い時間でうまくなる」をテーマにした企画。柳橋コーチは〝当て感〞を鍛えることをレッスンしてくれましたが、ゴルフは道具を使い、さまざまなライから打つスポーツ。そのセンスを磨くためにとてもいい練習法で、テーマどおり少ない時間と球数で上達できますよ。

いかがでしたか？ ぜひレッスンを参考にして、練習してみてください。

石井良介

●いしい・りょうすけ／1981年生まれ、神奈川県出身。P G Aティーチングプロ資格をもつプロゴルファー。アマチュアのリアルなスイングや感情に訴えかけるアドバイスが、多くのゴルファーを開眼させる人気コーチ。

石井 忍

●いしい・しのぶ／1974年生まれ、千葉県出身。ツアープロからコーチに転身し「エースゴルフクラブ」を主宰。ツアープロやプロの卵の指導、サポートのほか、国内外のトーナメント解説者としても活躍中。

田渕信行

●たぶち・のぶゆき／1982年生まれ。大阪府出身。2018年に上京し、森守洋プロコーチのもとでゴルフの原理原則を学び、2025年6月に東京都墨田区で「浅草ゴルフスタジオ」をオープン。ヘッドコーチを務める。

山形陵馬

●やまがた・りょうま／1990年生まれ、山口県出身。2010年にプロ入り。東京都･麻布の「FIVE ELEMENTS」でのレッスンやYouTubeチャンネル「NO GOLF NO LIFE」でもアマチュア向けの有益情報を発信中。

安岡幸紀

●やすおか・ゆきのり／1988年生まれ、高知県出身。高知高校ゴルフ部を卒業後、指導者の道に進み、日本プロゴルフ協会のティーチングプロＡ級を取得した理論派コーチ。CHEERS GOLF代表。

柳橋章徳

●やぎはし・あきのり／1985年生まれ、茨城県出身。最先端のスイング理論を研究し、ツアープロコーチとしても活躍中。

YouTubeチャンネル「BREAKTHROUGH GOLF」でも上達に役立つ斬新な情報を発信中。